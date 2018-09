Good Trouble | nel cast ci sarà anche David Lambert

ilnotiziangolo

: #GoodTrouble: #DavidLambert guest star dello spinoff di #TheFosters - badtvit : #GoodTrouble: #DavidLambert guest star dello spinoff di #TheFosters - dnamsx : scusa ma il suo ruolo migliore è e sarà sempre Jesus Adams Foster in the fosters e nello spin-off good trouble :) -

(Di lunedì 10 settembre 2018)& news – Ancora novità per lo spinoff di The Fosters, che vedremo sulla Freeform nel gennaio del 2019. Ilha appena reclutato, che va quindi ad unirsi a Noah Centineo, Sherri Saum, Teri Polo e Hayden Byerly. Inizia a delinearsi il gruppetto di protagonisti di, mentre l’attesa dei fan continua a crescere.guest star Ottime notizie per gli appassionati di The Fosters, a caccia di informazioni sullo spinoff.ci ha già regalato trama ed alcuni volti che vedremo nella nuova serie Tv ed ora si lavora sul dettaglio. I piani alti del network americano hanno appena confermato checomparirà nello show.se il suo ruolo di ridurrà a poco più di un cameo. LEGGI: le prime indiscrezioni sullo spinoff di The Fosters The Adams Foster family is ...