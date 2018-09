Gomorra | Marco D' Amore sarà Ciro in un film dedicato all' Immortale

Gomorra 4 riporterà indietro Ciro l’Immortale? Salvatore Esposito e Marco d’Amore stuzzicano i fan sui social : E se la morte di Ciro l'Immortale non fosse vera? E se quelle bollicine significassero davvero qualcosa e Gomorra 4 riportasse indietro il braccio destro di Genny Savastano? E se il ritorno sul set di Marco d'Amore non fosse solo legato alla regia e avesse nascosto il vero motivo della sua presenza? Sono queste le domande che i fan della serie Sky si fanno e a cui adesso sembra davvero difficile rispondere. La serie tornerà nel 2019 mentre ...

Marco D’Amore : «Perché Gomorra è meglio de Il Trono di Spade» : Ormai tutti lo chiamano Ciro. Il personaggio della serie Gomorra ha lasciato il segno e Marco D’Amore è diventato popolare. E pensare che l’attore di Caserta non era intenzionato a fare il provino della serie italiana più vista nel mondo: il suo chiodo fisso era il teatro (allora era in tournée con la trilogia della Villeggiatura di Goldoni insieme a Toni Servillo). Il cinema? La tv? Non gli appartenevano. Poi è arrivata la chiamata di Stefano ...

Gomorra – la serie 4 - concluse le riprese per Marco D’Amore : Niente spoiler, ma a suo modo la fine delle riprese degli episodi di Gomorra – la serie 4 di cui è regista per Marco D’Amore rappresenta un momento da ricordare. Uno spartiacque, soprattutto per il saluto che l’attore che per questa stagione si è riservato un insolito ruolo (per lui un debutto) regala a tutti: “Finisce così l’ultimo giorno di riprese – scrive – il famigerato #ciak e una maglia che in due ...

Ultimo giorno sul set di Gomorra 4 per Marco d’Amore che stuzzica i fan sulla morte di Ciro : Chi segue Marco d'Amore ormai da anni sa riconoscere i suoi occhi lucidi, quello sguardo che sa dire tutto senza bisogno di parole. Lo ha fatto sul set di Gomorra 4 dietro la macchina da presa e anche davanti quando ha prestato il suo volto a Ciro di Marzio, l'Immortale, colui che ha ucciso la sua stessa moglie per la voglia di arrivare lontano ma che alla fine si è lasciato uccidere per trovare pace. I fan lo hanno pianto tanto e hanno ...

ANTICIPAZIONI/ Gomorra 4 - dubbi sul futuro di Ciro - Marco D'Amore pubblica un post dal set : Gomorra 4 tornera' sul piccolo schermo nei primi mesi del 2019. Sono circolate davvero poche indiscrezioni in merito ad una precisa data per il ritorno in televisione, ma Salvatore Esposito ha lasciato intendere che l'inizio del prossimo anno sara' all'insegna della Serie TV di Sky. Cosi come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, colui che interpreta Genny Savastano ha lanciato alcune 'frecciatine' ai fan mettendo in dubbio la morte di Marco ...

Marco D'Amore : «La mia Gomorra non finisce qui - adesso sarà alla cinepresa» : Ciro Di Marzio, il personaggio che lo ha reso popolare al grande pubblico, ormai è morto, ma per Marco D'Amore il cammino di Gomorra non si interrompe, anzi. L'attore sarà infatti uno dei registi ...