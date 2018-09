Gomorra | lo spin off “L’Immortale” è in cantiere | Marco D’Amore vestirà nuovamente i

superguidatv

(Di lunedì 10 settembre 2018) Una notizia clamorosa arriva dagli Stati Uniti, il sito americano deadline annuncia l’arrivo di unooff di. Il film sarà dedicata al personaggio di Ciro Di Marzio, alias L’Immortale. Il titolo dellooff dovrebbe essere proprio il soprannome dell’ex protagonista della serie televisiva. La sceneggiatura sarà curata da Leonardo Fasoli, attualmente al lavoro in Zero Zero Zero la serie tv tratta dal libro di Roberto Saviano.D’Amorei panni di Ciro L’Immortale in unooff Come riporta il sito americano deadline,D’Amore sarà regista e protagonista dellooff “L’Immortale”. Il film sarà prodotto da Cattleya e sarà distribuito in Italia da Vision Distribution, società creata da Sky Italia insieme a altri produttori nazionali e che distribuì i primi episodi della terza ...