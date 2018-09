Gomorra | il ritorno di Ciro e Marco D’Amore in chiave prequel

gqitalia

(Di lunedì 10 settembre 2018) Grandi notizie per gli appassionati di, soprattutto, per i fan diDi Marzio, che proprio non riescono a farsi una ragione per la morte del loro beniamino. L’Immortale, infatti, potrebbe tornare: non in vita, ma quantomeno sullo schermo, con uno spin-off interamente dedicato alla sua storia. Il progetto, svelato da Deadline, ha più di un dettaglio interessante. Prima di tutto, si tratterà di uncinematografico, incentrato sulla storia diDi Marzio, sopravvissuto da bambino al terremoto – evento che gli è valso il titolo di “Immortale”, i suoi primi passi nel mondo della criminalità, il suo incontro con il clan dei Savastano e la sua ascesa fino a diventare uno degli uomini di punta di Don Pietro e mentore di Genny. Ad interpretare, neanche dirlo, saràD’Amore, che dovrebbe essere anche il regista della pellicola, forte ...