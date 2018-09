Gli USA nell’occhio degli uragani

L’uragano Florence si abbatte sulle Bermuda e potrebbe diventare di 4ª categoria prima di abbattersi suGli USA nei prossimi giorni [MAPPE] : 1/13 Credit: NOAA ...

M.o. - media : Gli USA chiuderanno la sede dell'Olp a Washington : L'amministrazione Trump annuncerà oggi la chiusura della delegazione diplomatica dell'Olp a Washington. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo cui a dare l'annuncio ufficiale della decisione ...

Gli Stati Uniti accusano : dietro aGli ultimi e più devastanti attacchi hacker c'è sempre la Corea del Nord : Sua sarebbe una delle mani celate dietro ad altri episodi divenuti famosi per la loro portata - come il colpo alla banca centrale del Bangladesh del 2016 e la diffusione in tutto il mondo del ...

Shamaless 9 al via neGli USA con l’inizio della fine per Fiona tra malattie - prigione e rinascite : Il momento clou è arrivato. Shameless 9 ha fatto il suo esordio negli Usa per la felicità di tutti coloro che aspettavano con ansia di rivedere all'opera i Gallagher. La famiglia più disordinata d'America continua a stupire nonostante la sua "età" e anche la première della nona stagione è stata lo stesso. Sapevamo tutti che l'ottava stagione sarebbe stata solo di passaggio e congiunzione tra l'emotiva settima e la nona, e l'uscita di Emmy Rossum ...

DaGli USA all’Italia - l’abbraccio tra sovranisti e delusi del Papa : All’ombra della foresta di Strandzha, sul confine tra la Bulgaria e la Turchia, il comandante Vladimir Rusev, passamontagna e crocefisso al collo, coordina i volontari del BNOShipka impegnati a respingere gli islamizzatori di Erdogan a suo dire camuffati da «profughi». A Varsavia l’attivista Marta Lempart guida il movimento femminista Strajk Kobiet...

Ministro turco attacca Gli USA : "inaffidabili nella gestione dell'economia globale" - : Quest'anno l'economia turca è stato uno dei temi principali delle notizie di economia e politica internazionale: contro di essa è stato condotto l'attacco del "più grande giocatore nel sistema ...

Uragano Florence - minaccia sempre più concreta per Gli USA : La tempesta tropicale Florence, nell’Atlantico, riguadagna lo status di Uragano e passato l’arcipelago delle Bermuda torna a minacciare la costa est degli Stati Uniti. Gli stati che gia’ si preparano al peggio sono North Carolina e South Carolina, che hanno già dichiarato lo stato di emergenza. Lo hanno fatto per precauzione anche la Florida, la Georgia, il Delaware, la Virginia e il New Jersey, dove si temono soprattutto ...

Atlantico - l'uragano Florence minaccia la costa est deGli Usa : E' salita allo status di uragano e minaccia la costa est degli Stati Uniti la tempesta tropicale Florence, che nell'Atlantico ha oltrepassato l'arcipelago delle Bermuda. A prepararsi al peggio sono ...

Corea del Nord - parata per i 70 anni ma senza missili/ Kim Jong-un - nuovo segnale di distensione con Gli Usa : Corea Nord: parata senza super missili. Ultime notizie, Kim Jong-un opta per una sfilata militare sobria senza mostrare i suoi razzi balistici intercontinentali: messaggio agli USA(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:00:00 GMT)

Gerusalemme : Usa taGliano fondi ad ospedali palestinesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump risponde ad Apple : 'Non volete i dazi? Create i vostri prodotti neGli USA'. - : Trump , @realDonaldTrump, September 8, 2018 La Casa di Cupertino ha chiesto al Governo di «riconsiderare queste misure e lavorare per trovare altre soluzioni più efficaci che rendano l'economia ...

Trump sfida Apple : "Venite a produrre neGli Usa" : Per questo motivo la società ha chiesto al governo di Washington di 'riconsiderare queste misure e lavorare per trovare altre soluzioni più efficaci che rendano l'economia americana più solida e ...

Tempesta Florence neGli USA - scatta stato emergenza in tre stati : Carolina del Sud, Carolina del Nord e Virginia hanno dichiarato lo stato d'emergenza mentre si attende l'arrivo della Tempesta tropicale Florence, che secondo i meteorologi del Centro Uragani di Miami,...

Trump sfida Apple : fabbricate neGli Usa : 01.17 Trump sfida la Apple e, in un tweet, replica alle preoccupazioni della casa di Cupertino per i possibili nuovi dazi alla Cina. "C'è una facile soluzione che comporterebbe zero tasse e incentivi fiscali. fabbricate i vostri prodotti negli Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora", scrive il presidente. Nelle ultime ore il gruppo guidato da Tim Cook ha denunciato come con nuovi dazi aumenterebbero i costi di ...