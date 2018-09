“Gli italiani non sono razzisti” | il video dell' immigrato che conquista i social e

Aquarius - “Gli italiani non coordinano più e i libici non danno informazioni sulle barche in difficoltà : i 141 salvati per caso” : “Che succede se nessuno ci accoglie?”. Ines è marocchina e ha perso il marito in Libia l’anno scorso. Lo hanno ucciso. Viveva lì da cinque anni, dopo averlo sposato. Ora viaggia da sola. “Lì non ho nessuno. Vorrei raggiungere la mia famiglia in Francia“. Lo scafista, racconta, gli aveva promesso un viaggio “su una barca grande, solo quattro persone”. Aquarius l’ha soccorsa in un barchino di legno ...