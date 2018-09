Giovedì al via gli abbonamenti alla stagione teatrale di Luino Ecco tutte le informazioni

Cervia Sapore di Sale : Giovedì 6 settembre taglio del nastro con la barca storica Tre Fratelli : Dal 6 al 9 scorrerà fra novità golose, incontri, laboratori, mercati, mostre, stand gastronomici e spettacoli l'attesissima festa dedicata al Sale di Cervia e alla sua tradizione salinara. Numerose ...

Cervia Sapore di Sale : Giovedì 6 settembre taglio del nastro con la barca storica Tre Fratelli : Dal 6 al 9 scorrerà fra novità golose, incontri, laboratori, mercati, mostre, stand gastronomici e spettacoli l'attesissima festa dedicata al Sale di Cervia e alla sua tradizione salinara. Numerose ...

Arezzo-Empoli - al via la prevendita per l'amichevole di Giovedì prossimo : in programma giovedì 6 settembre alle ore 18:00 , allo stadio "Città di Arezzo", il test amichevole tra la Società Sportiva Arezzo e l' Empoli FC .

MUSEO STORIA NATURALE - Giovedì 6 settembre alle 21 incontro a ingresso libero in via de Pisis : 'Emozioni naturali' raccontate con immagini e parole dal fotografo Milko Marchetti 31-08-2018 / Giorno per giorno Serata di 'Emozioni naturali' Giovedì 6 settembre 2018 alle 21, al MUSEO civico di ...

Prosegue ALLEGRO CON BRIO 2018. Antonio Rezza e Flavia Mastrella mercoledì 8 in Milano via Padova. Giovedì 9 e venerdì 10 i Teatri mobili. ... : Ha vinto il Premio giornalistico internazionale Santa Margherita Ligure per la cultura nel 2011 e il Premio satira politica Forte dei Marmi, sezione giornalismo, nel 2013. Con Longanesi ha pubblicato,...

Studenti italiani bloccati da Giovedì a Stansted il ritorno via bus in 20 ore : Costretti a tornare da Londra a Milano in pullmino: un viaggio di oltre 20 ore, tunnel sotto la Manica compreso, a causa di problemi con un volo della compagnia aerea low cost Ryanair. E' l'odissea di ...

Studenti italiani bloccati da Giovedì a Stansted : il ritorno via bus in 20 ore : Disavventura per un gruppo di ragazzi che dovevano rientrare in Italia giovedì con un volo low cost Ryanair. Dopo due false partenze e notti in bianco, la decisione di rientrare con dei pulmini sotto la Manica

Da via Piave a Sant'Eraclio - sarà un Giovedì senz'acqua a Foligno : sarà un giovedì senz'acqua per una vasta zona di Foligno. Dall'area est della città , via Piave, via Trasimeno, via Flaminia vecchia etc., fino a tutta Sant'Eraclio, il prossimo 26 luglio prevista l'...

Al Mauriziano comincia MAPS " bussole per la felicità : al via Giovedì il Festival del Teatro dell'Orsa : ... Direttori Artistici del Festival «Senza distinzione d'età, di provenienza, di cultura»: moltissimi saranno gli spettacoli, i concerti, i laboratori, gli incontri e i momenti di gioco e festa, tutti ...

Giovedì al via i Mondiali di Wuxi - 25 azzurri in Cina : Lunedi 23 luglio si conosceranno invece i campioni del Mondo individuali di spada maschile e fiorretto femminile, mentre martedi 24 saranno protagoniste le gare di sciabola femminile e fioretto ...

The Americans 2 al via su Rai4 Giovedì prossimo : come finirà la prima stagione? Anticipazioni 12 e 19 luglio : Rai4 ha deciso di rispettare le promesse fatte al suo pubblico e da giovedì 19 luglio manderà in onda The Americans 2. Anche i nuovi episodi inediti della seconda stagione della serie saranno in onda sulla quarta rete Rai così come succederà a quelli della terza e della quarta già annunciati durante la presentazione dei palinsesti del mese scorso. L'ultimo episodio di The Americans andrà in onda la prossima settimana, il 19 luglio, in coppia ...

Giovedì 12 luglio - teatro dialettale in via Orceoli : Dal 1987 al 1996 partecipa a spettacoli teatrali in dialetto tratti dal repertorio classico napoletano a scopo benefico. Dal 2006 al 2009 partecipa a diversi laboratori teatrali a Milano e Roma: ...