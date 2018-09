GIOVANNI CIACCI A Detto Fatto sarò la soubrette e la spalla di Bianca

GIOVANNI CIACCI a TvBlog : Caro Malgioglio - anche se tu non vuoi - io lunedì canterò : Lui è prontissimo lunedì per la prima puntata della nuova serie di Detto fatto ed esordirà in una nuova veste, quella del cantante. Si esibirà infatti cantando il pezzo di Cristiano Malgioglio "Tocalo tocalo" cantato all'epoca in prima battuta da Carmen Di Pietro. Le ultime dichiarazioni di Malgioglio sono state bellicose rispetto alla decisione di Ciacci di cantare questo brano, è stata pronunciata da Cristiano anche la parola "denuncia" ...

Ferragnez - GIOVANNI CIACCI senza freni : "Troppo trash - sopravvalutati - provinciali e banali!" : Che il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni sia stato sulla bocca di tutti è indubbio. I media sono colmi di video ripresi dai social sui festeggiamenti che i Ferragnez hanno indetto in occasione del fatidico sì, e il web è letteralmente esploso nei commenti più estrosi, a caccia del particolare che non passa inosservato.I commenti post-matrimoniali si sprecano, neppure Giovanni Ciacci si è esentato dal dire la sua. Dopo le critiche al ...

Detto Fatto - dal 10 settembre Bianca Guaccero e GIOVANNI CIACCI su Rai 2 : tutte le novità : E' Bianca Guaccero la nuova padrona di casa di 'Detto Fatto ', un programma di successo del pomeriggio di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy , che torna, con la settima edizione, ...

Detto Fatto - GIOVANNI CIACCI a Blogo : "Il 10 settembre canterò Tocalo Tocalo - la canzone di Malgioglio. Il segreto del programma? Leggerezza e tanta ironia" : Giovanni Ciacci è il volto di Detto Fatto presente fin dalla primissima puntata del programma. Quest'anno, accanto a lui, come padrona di casa, non ci sarà più Caterina Balivo (in onda, invece, su Rai Uno) bensì Bianca Guaccero, nuovo volto della trasmissione. A margine della conferenza stampa, abbiamo incontrato Giovanni Ciacci che ci ha anticipato alcuni piccoli spoiler sulle puntate che andranno in onda. A partire dalla sua interpretazione di ...

Chiara Ferragni ha copiato Gemma Galgani? Parla GIOVANNI Ciacci : Gemma Galgani: Giovanni Ciacci critica Chiara Ferragni Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, è impossibile negarlo, è stato l’evento mediatico dell’anno. Tutti, nel bene o nel male, ne hanno Parlato. Anche Giovanni Ciacci, poco prima della nuova edizione di Detto Fatto, alla rivista 361 Magazine ha diChiarato cosa ne pensa delle nozze tra il rapper e l’imprenditrice digitale. In particolar modo, lo stylist di Rai 2 si è ...

5 cose da sapere con GIOVANNI Muciaccia su Rai 2 : quando inizia - Super Guida TV : Di prima mattina la conoscenza approda sulla seconda rete di Stato con una striscia quotidiana, dal martedì al venerdì, in cui si parlerà di cinema, sport, arte, scienza, cultura, fotografia e tanto ...

5 cose da sapere con GIOVANNI Muciaccia su Rai 2 : quando inizia : Giovanni Muciaccia torna su Rai2 con un nuovo programma “5 cose da sapere”: scopriamo data di messa in onda ed anticipazioni Nuova esperienza televisiva per Giovanni Muciaccia di “Art Attack“. Dopo anni di “attacchi d’arte”, questa volta il conduttore foggiano sarà al timone di un nuovo programma dal titolo “5 cose da sapere”. Ecco di cosa si tratta e quando inizia. 5 cose da sapere Muciaccia ...

