GF Vip 3 | Francesco Monte fuori dal cast?

Bomba sul Gf Vip 3 - fuori Francesco Monte a giochi fatti : "C'è chi parla di Piersilvio..." : L'ex tronista cercava un'occasione per riscattarsi dopo le polemiche sul 'Canna-gate' scoppiato all'Isola dei Famosi

Sara Affi Fella al GF Vip? Francesco Monte le fa gli auguri : Grande Fratello Vip: Francesco Monte fa gli auguri a Sara Affi Fella Lunedì 24 Settembre inizierà, salvo clamorosi colpi di scena, la terza edizione del GF Vip. Alla conduzione ci sarà la effervescente Ilary Blasi, Affiancata dal direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini. Al momento però il cast del reality show vip non è stato ancora annunciato ufficialmente. Tuttavia i rumor si sono comunque sprecati. E pare siano praticamente ufficiali ...

Grande Fratello Vip - da Francesco Monte a Le Donatella : tutte le anticipazioni sul cast : Debutterà lunedì 24 settembre la terza edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Il reality di Canale 5 con l’arrivo delle “star”, si fa per dire, nella casa più spiata d’Italia ha ritrovato una nuova giovinezza ottenendo una media di 4.863.000 telespettatori e il 25,65% di share. Si continua a lavorare al cast della nuova edizione che si concluderà a giorni con ...

Temptation Island Vip : Francesco Chiofalo è uscito dal programma : Francesco Chiofalo ha lasciato Temptation Island Vip Giusto qualche giorno fa sono iniziate le registrazioni della primissima edizione di Temptation Island Vip. Tra i vari tentatori spicca nientepopodimenoche Francesco Chiofalo, il quale ha partecipato l’anno scorso alla versione nip di Temptation Island insieme alla sua attuale ex fidanzata. Tuttavia pare che l’avventura per Francesco Chiofalo nel reality show vip condotto da Simona ...

Temptation Island Vip : Francesco Chiofalo Lenticchio tra i tentatori : Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip? C’è anche Lenticchio Le registrazioni non sono ancora iniziate ma continuano ad emergere indiscrezioni sulla prima edizione di Temptation Island Vip. L’ultima? A quanto pare tra i tentatori c’è Francesco Chiofalo, conosciuto ai più come Lenticchio. A rivelarlo è il Vicolo delle News, che parla anche di un […] L'articolo Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo Lenticchio tra ...

Eva Henger : "Francesco Monte al GF Vip? Dovrebbe avere paura degli armadi!" : Eva Henger, showgirl ed ex attrice hard ungherese, durante l'ultima stagione televisiva, ha partecipato alla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, lasciando decisamente il segno. Tutte le polemiche riguardanti il famigerato "Canna-Gate", infatti, sono ancora impresse nella memoria dei telespettatori...Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la showgirl 45enne è tornata a punzecchiare a distanza Francesco Monte, l'ex tronista di ...