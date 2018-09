Getta i rifiuti per strada e il sindaco lo mette alla gogna su Fb : "Vi presento un esemplare di animale non meglio identificato. Questa bestia che va ad arricchire la nostra fauna selvatica, ha pensato bene di buon mattino di posteggiare sul ciglio della strada la ...

Gettano i rifiuti fuori dai cassonetti - multate due persone a Massa Lombarda : Sul territorio del Comune di Massa Lombarda non si ferma il lavoro per la messa in atto di periodici controlli sui rifiuti abbandonati. Grazie alla stretta collaborazione tra l'Amministrazione ...

Rifiuti Gettati dal finestrino? Si rischia una multa di oltre 400 euro : Non che di solito siano un continuo tributo al galateo, ma sicuramente i lunghi viaggi in macchina per le vacanze estive fanno emergere ancor di più la brutta abitudine di gettare i Rifiuti dal finestrino: stando a un’indagine condotta dal sito di assicurazioni Direct Line, almeno un italiano su tre sarebbe responsabile di tale atto. Che si tratti di fazzoletti di carta, lattine vuote o mozziconi di sigarette, la strada si trasforma nella ...

Disabile Gettato tra i rifiuti. "Per noia" : La vicenda è salita agli onori della cronaca dopo la pubblicazione del video che il gruppetto aveva realizzato con il cellulare nei pressi di via Leopardi e nel quale si vede la vittima intonare ...

Disabile Gettato tra i rifiuti a Napoli - identificato il branco : "Era un gioco contro la noia" : Sono quattro, tre maggiorenni e un minore, tutti incensurati, i componenti del 'branco' colpevole di aver preso un uomo e di averlo scaraventato in un cassonetto della spazzatura a Napoli. Ne dà notizia "Il Mattino", spiegando che i quattro - individuati dal commissariato di Fuorigrotta - sono stati denunciati per violenza privata, ma potrebbero essere accusati anche di lesioni se emergessero delle ferite ai danni della vittima: rischiano ...

Pontecagnano - Getta tra i rifiuti documenti con i suoi dati personali : multato : Approfondimenti Sarno, sversamento illegale: pizzaiolo tradito dai suoi stessi rifiuti 28 luglio 2018 Un cittadino di Pontecagnano Faiano è stato sanzionato dai vigili urbani per aver gettato rifiuti ...

Rifiuti : stoviglie usa e Getta giganti - flash mob anti plastica nel Siracusano : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Un enorme piatto, posate, una bottiglia e una mega cannuccia. Tra lo stupore dei bagnanti sono comparsi usa e getta giganti: a portarli in spiaggia i volontari di Legambiente che, questa mattina, hanno organizzato un flash mob sulla spiaggia Spinazza nel golfo di Noto in occasione della tappa a Marzamemi della Goletta Verde. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini attraverso il concetto di ...

