Geo 2018 - 19 | prima puntata in diretta dalle 15 45

(Di lunedì 10 settembre 2018) Geo non va mai in vacanza, si sa: il pomeriggio di Rai 3 vede sempre una fascia dedicata al documentario naturalistico e antropologico, genere apparentemente 'residuale' nella programmazione generalista, ma che invece ha importanti e costanti appuntamenti non solo con gli eventi targati Super Quark, ma anche con gli spazi di daytime, come Passaggio a Nord-Ovest e il prossimo ritorno di Licia Colò su Rai 2. In questo senso Geo non fa mai mancare la propria presenza in palinsesto con i suoi vari 'formati', da Geo & Geo alla versione Magazine per arrivare all'edizione regular, che torna in palinsesto proprio oggi, lunedì 10 settembre, alle 18.45 su Rai 3. A precederla, però, la consueta ante di Aspettando Geo.