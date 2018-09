: Il presidente Toti si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di da… - DaniloToninelli : Il presidente Toti si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di da… - matteosalvinimi : #Salvini: Penso che sia Toti che Di Maio stiano facendo il possibile per Genova. #radioanchio - raffaellapaita : No alla #Gronda e non decidere su ricostruzione ponte di #Toninulla sono premesse per isolare #Genova per sempre ma… -

Il 14 settembre, alle 11.36,si fermerà "per ricordare per un minuto le vittime". Lo ha detto il governatore della Liguria.Poi,"alle 17.30,tutti insieme in piazza De Ferrari,per dimostrare chec'è,non si arrende" Se ilpensa "d'imporre aqualche ritardo, dovranno passare sul mio corpo. Due anni per far partire il ponte sono intollerabili",aggiungeIl sindaco Bucci prevede che il cantiere per la demolizione dei resti del ponte Morandi potrà essere aperto entro fine mese o a inizio ottobre.(Di lunedì 10 settembre 2018)