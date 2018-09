Gemma Galgani | la reazione di fronte all’abbandono di Giorgio

GIORGIO MANETTI HA LASCIATO UOMINI E DONNE/ Maria De Filippi spiega il motivo : la reazione di Gemma Galgani : GIORGIO MANETTI ha LASCIATO UOMINI e DONNE e lo ha annunciato ampiamente nei giorni scorsi sui social per spiegare anche che si darà all'imprenditoria. Cosa è successo davvero?(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Gemma Galgani e Marco Cappato / Uomini e Donne - un'altra chance per la coppia? (Trono Over) : Gemma Galgani e Marco Cappato, nuovo incontro nello studio di Uomini e Donne. un'altra chance per la coppia? Ecco le anticipazioni della prima puntata del trono Over(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:45:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - si riparte con Gemma Galgani. I fan : "arriverà l'amore" (Trono Over) : UOMINI e DONNE Over, ecco le Anticipazioni in attesa di scoprire cosa vederemo in onda oggi: il consiglio a Gemma e Giorgio, parla uno storico commentatore e dice...(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:00:00 GMT)

Uomini e Donne Over - Gemma Galgani furiosa : Rocco non l’ha baciata! : Succulente sono le anticipazioni Uomini e Donne pervenute dalle registrazioni del trono Over. La protagonista della storia è Gemma Galgani la quale sta frequentando un nuovo cavaliere, Rocco. Sentite che cosa è accaduto in studio! Le seconde registrazioni Uomini e Donne Over sono intrise di colpi di scena, ritorni e gelosie. La prima a sedere al centro studio è Gemma Galgani. La conduttrice, manda in onda un filmato riepilogativo riguardante la ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : Barbara De Santi e Gemma Galgani - nuove scintille in arrivo! (Trono Over) : UOMINI e DONNE trono over, ecco le prime Anticipazioni in attesa di rivedere dame e cavalieri in onda: Marco torna all’attacco, vuole rubare il cuore di Gemma!(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:45:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : Gemma Galgani - scintille con Barbara De Santi e un nuovo amore... (Trono Over) : UOMINI e DONNE trono over, ecco le prime Anticipazioni in attesa di rivedere dame e cavalieri in onda: Marco torna all’attacco, vuole rubare il cuore di Gemma!(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 08:40:00 GMT)

“Davvero?”. Uomini e Donne - subito un colpo di scena pazzesco : Gemma Galgani resta di sasso : Uomini e Donne scalda i motori: la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 10 settembre e, essendo un programma registrato, sappiamo già che ripartirà dal trono over. È anche noto che quest’anno non ci sarà Giorgio Manetti in studio. Il Gabbiano, uno dei grandi protaognisti delle passate stagioni, giorni fa ha ufficializzato il suo abbandono al programma che gli ha dato popolarità per dedicarsi a un nuovo progetto ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - video : il ritorno di Marco Cappato alla corte di Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: il video del ritorno di Marco Cappato alla corte di Gemma Galgani. La reazione spiazzante della dama storica.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : Gemma Galgani apre le danze : nuovo amore per la dama? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: la nuova stagione riparte dalle vicende sentimentali di Gemma Galgani. nuovo amore per la dama storica del dating show di canale 5?(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : Gemma Galgani tra il ricordo di Giorgio e il ritorno di Marco (Trono over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani, pensierosa sui social, si divide tra il ricordo di Giorgio Manetti e il ritorno di Marco Firpo.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Gemma Galgani ripensa ancora a Giorgio Manetti prima di U&D : Uomini e Donne: Gemma Galgani malinconica per Giorgio Manetti? Oggi è un giorno “speciale” per i tanti fan del Trono Over di Uomini e Donne. Il motivo? Oggi è il giorno in cui ricade l’anniversario della clamorosa rottura tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Da quel giorno i rapporti tra i due ex fidanzati sono sempre stati molto tesi. Tuttavia la dama di origini torinesi non ha mai nascosto di continuare a provare dei ...

Chiara Ferragni ha copiato Gemma Galgani? Parla Giovanni Ciacci : Gemma Galgani: Giovanni Ciacci critica Chiara Ferragni Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, è impossibile negarlo, è stato l’evento mediatico dell’anno. Tutti, nel bene o nel male, ne hanno Parlato. Anche Giovanni Ciacci, poco prima della nuova edizione di Detto Fatto, alla rivista 361 Magazine ha diChiarato cosa ne pensa delle nozze tra il rapper e l’imprenditrice digitale. In particolar modo, lo stylist di Rai 2 si è ...

Uomini e donne/ Gemma Galgani tra vecchi amori e nuovi flirt? La parola ai fan (Trono over) : Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e donne. In attesa di scoprire cosa le riserverà il futuro, ecco i commenti dei suoi fan.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - per Gemma Galgani torna dal passato un cavaliere già famoso negli studi di Uomini e Donne : Se per Gemma Galgani la storia d'amore con Giorgio Manetti sembra essere chiusa definitivamente, dato l'addio di quest'ultimo, sembrerebbe esserci ancora una possibilità con un altro cavaliere del ...