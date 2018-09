Geco in casa | cosa fare

ideegreen

: Comunque è da ieri che convivo con un geco in casa - bl00dystream : Comunque è da ieri che convivo con un geco in casa - EfremBrambilla : Un bellissimo ?? geco questa mattina è entrato nella casa di Eleonora. (Geco: passiatura, in siciliano) ??????????????????????… - Official__Famo : In casa c'è un geco di mezzo metro -

(Di lunedì 10 settembre 2018)in, non pericoloso, nel 90% dei casi, ma nemmeno gradevole a meno che non si amino gli animali di questo tipo o non ci si senta particolarmente soli. La maggior parte delle persone quando nota uninnon reagisce bene e vuole cacciarlo. Meglio capire come farlo senza fargli del male. Ci sono vari trucchi e rimedi naturali sia per farlo allontanare sia per non farlo entrare in. (altro…)inIdee Green.