Gazidis al Milan | affare più complicato del previsto | due i problemi per il suo ingaggio

CorSera Gazidis troppo caro : il Milan cerca un altro AD : Poi il dirigente sudafricano dopo l'eventuale addio all' Arsenal avrebbe preteso anche un periodo di riposo, di distacco dal mondo del calcio prima di iniziare una nuova avventura manageriale. troppo ...

Milan - è corsa contro tempo per l'ad : Singer jr dà un ultimatum a Gazidis : Il campionato si ferma, il Milan si allena a ranghi ridotti visto i tanti nazionali in giro per il mondo e la società continua a lavorare. Già, perché se per il campo bisognerà ancora aspettare due settimane, dietro le quinte Elliott continua a fare sul serio, con Gordon Singer che sta alzando il ...

Ivan Gazidis nuovo ad del Milan : si allungano i tempi : È andato in scena nella giornata di ieri un nuovo Consiglio di Amministrazione del Milan, nel quale si sono discussi soprattutto due temi: il primo legato alla Uefa e alle prossime mosse della società nei confronti dell’organo di Nyon dopo l’accoglimento del ricorso del Tas di Losanna, che ha riammesso i rossoneri in Europa; il secondo riguarda il nome del nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Paolo Scaroni, il quale ...

Milan - Ivan Gazidis nel mirino di Elliott per il ruolo di ad : offerta da capogiro per lui : La nuova proprietà del Milan sembra aver deciso su chi voler puntare come prossimo amministratore delegato. Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Ivan Gazidis, attuale direttore esecutivo dell’Arsenal. Il club di via Aldo Rossi sarebbe disposto ad offrire al 53enne di origini sudafricane una cospicua cifra per convincerlo a lasciare i Gunners. Milan, ultimatum a Gazidis: nuova offerta e risposta entro i primi di ...

Elliott punta a Gazidis come ad del Milan : Un'offerta da 3,6 milioni di sterline. Sarebbe questa la nuova proposta del Milan a Ivan Gazidis, direttore esecutivo dell'Arsenal, individuato da Elliott per il ruolo di amministratore delegato. ...

Il Milan vuole Gazidis in società : ... 'Siamo al corrente delle speculazioni attorno al nostro chief executive Ivan Gazidis.Sappiamo che lui riceve molte offerte da parte di società dentro e fuori dal mondo del calcio e che è una figura ...

Milan - l'Arsenal blinda Gazidis : 'Lavora con Emery per la prossima stagione' : Sappiamo che lui riceve molte offerte da parte di società dentro e fuori dal mondo del calcio e che è una figura enormemente rispettata. Lui non ha mai accettato alcuna di queste opportunità e non ne ...

L'Arsenal gela il Milan : "Gazidis lavora da noi" : L'Arsenal non ha intenzione di lasciarsi sfuggire Ivan Gazidis, il manager che il nuovo Milan guidato dal fondo Elliott avrebbe individuato come figura ideale per il ruolo di amministratore delegato. '...

Milan - l’Arsenal risponde alle voci su Gazidis in rossonero : Ivan Gazidis è stato contattato dal nuovo Milan targato Elliott per ricostruire la società dopo il flop cinese di Yonghong Li L’Arsenal risponde al Milan sul ‘mercato’. Stavolta però non si tratta di calciatori, ma di dirigenti. Dopo le voci sul possibile approdo in rossonero di Gazidis, l’Arsenal ha diffuso una nota nella quale allontana l’ipotesi rossonera: “Siamo al corrente delle speculazioni attorno ...

L'Arsenal gela il Milan : "Su Gazidis solo speculazioni. Pensa solo ai Gunners" : "Sappiamo che lui riceve molte offerte da parte di società dentro e fuori dal mondo del calcio e che è una figura enormemente rispettata. Ma lui non ha mai accettato alcuna di queste opportunità e ...

Milan - Ivan Gazidis sarà il nuovo amministratore delegato : Quest'ultimo, inoltre, curerà la parte "politica" i rapporti con tutte le istituzioni , UEFA, Lega Serie A e FIGC, . Chi è Ivan Gazidis? Nato a Johannesburg , Sudafrica, e figlio di due attivisti ...

Milan - Sky conferma : Gandini DG dalla prossima settimana - Gazidis AD : Sky Sport conferma che Umberto Gandini dalla prossima settimana sarà il nuovo direttore generale del Milan . Anche per lui, come per il brasiliano, si tratta di un ritorno in rossonero. Entrambi sono ...