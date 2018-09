http://feedproxy.goo

: Galaxy S10: 5 fotocamere, sensore di impronte sul display e il 5G?: Il Galaxy S10 non sarà… - giannifioreGF : Galaxy S10: 5 fotocamere, sensore di impronte sul display e il 5G?: Il Galaxy S10 non sarà… - gianlucasberna : RT @HDblog: Galaxy S10 con scanner sotto il display a ultrasuoni Qualcomm 3°gen -

(Di lunedì 10 settembre 2018) IlS10 non sarà abilitato al 5G, la prossima generazione delle rete cellulari, almeno non per tutti. Saranno solo 2 milioni i modelli abilitati a fronte di 40 milioni di modelli venduti in un anno. Una mancanza non indifferente per uno smartphone che partirà da un prezzo di almeno 1000€ e che quindi non si cambierà in tempi brevi.S10: 5G, si o no? Forse Il 5G non è ancora partito, l’attesa però è quasi al termine. Il 2019 dovrebbe essere l’anno per il lancio della nuova tecnologia che poi si diffonderà lentamente in tutto il mondo. Le prime reti non saranno il top, anche per questo ci vorrà del tempo, ma non così tanto visto quanto fremono le aziende per lanciare il nuovo standard che andrà ad infoltire il numero di dispositivi per la casa, o meglio, per la Smart Home. Il lancio dello smartphone Samsung del decimo anniversario della serieS è atteso per ...