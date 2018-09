Galaxy Note 9 per DxOMark ha fotocamere migliori del Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy Note 9 promosso ma segue Huawei P20 Pro nei risultati di DxOMark : DxOMark ha recensito il nuovo Samsung Galaxy Note 9. I risultati parlano chiaro: grande prova per il nuovo top di gamma di Samsung su quasi tutti i punti di vista ma la qualità e la resa di Huawei P20 Pro è irraggiungibile, sia per quanto riguarda le foto, sia riguardo ai video. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 promosso ma segue Huawei P20 Pro nei risultati di DxOMark proviene da TuttoAndroid.

Come ottenere un Samsung Galaxy Note 9 gratis con il concorso ufficiale - regolamento fino al 22 settembre : Ai fan dell'ultimissimo Samsung Galaxy Note 9 non sarà di certo passato inosservato l'ultimo concorso che il produttore ha appena pubblicato per vincere il phablet, insieme ad un interessante viaggio a Cuba. Si tratta di un gioco a premi ora attivo e valido fino al prossimo 22 settembre, non a caso denominato "Summer Note 9" per festeggiare il termine della calda stagione. Quali sono le condizioni per portare a casa il Samsung Galaxy Note 9 ...

Fino al 22 settembre potete vincere un Samsung Galaxy Note 9 e un viaggio a Cuba : Samsung ha lanciato un concorso, valido Fino al 22 settembre, che mette un palio un Samsung Galaxy Note 9 e un viaggio a Cuba per due persone. L'articolo Fino al 22 settembre potete vincere un Samsung Galaxy Note 9 e un viaggio a Cuba proviene da TuttoAndroid.

Incredibile super prezzo per Galaxy Note9 a soli 684€ : Incredibile super sconto del Samsung Galaxy Note9 a 2 settimane dalla disponibilità ufficiale in offerta al prezzo di soli 684 euro Miglior prezzo in assoluto Galaxy Note9 a meno di 700€ In sole due settimane dall’ufficialità e disponibilità del Samsung Galax Note 9 nel mondo, ecco che il phablet con pennino attivo è disponibile in super sconto su […]

Imperdibili sconti Samsung Days Euronics : offerta sconto Galaxy S8 - Note 8 e A5 fino al 10 settembre : I Samsung Days Euronics sono un gradito regalo per tutti i fan degli smartphone del produttore in quest'ultima parte dell'estate 2018. Sia online che in negozio da oggi 7 settembre e fino a lunedì 10 settembre, sarà possibile approfittare dello sconto del 22% su numerosissimi device. Una promozione già adottata in passato della catena di elettronica ma che oggi viene riproposta con focus sui device del brand tanto noto. Le offerte dei ...

Riceve la patch di agosto il Samsung Galaxy Note 8 Vodafone : dettagli su XXU4CRGA : Ritorna alla carica il Samsung Galaxy Note 8 brand Vodafone con l'aggiornamento N950FXXU4CRGA, responsabile dell'apporto della patch di sicurezza di agosto (che potrete anche scaricare manualmente, attraverso il link al download, raggiunginile a questa pagina). Il pacchetto è contraddistinto dalla CHANGELIST 13688770, e presenta una date build risalente allo scorso 27 luglio. Non sappiamo in cosa esattamente la release intervenga nell'ambito ...

Galaxy s9 - s9 plus e Note 9 ad un prezzo imperdibile : Gli ultimi smartphone della Samsung, tra cui il Galaxy s9 e il Galaxy Note 9, sono stati degli strepitosi successi.Il Samsung Galaxy s9 è acquistabile in due versioni, ovvero una con il display da 5,6 pollici, mentre l’altra con un display da 5,8 pollici.Galaxy Note 9 e Galaxy S9 – S9 plus in offerta su AmazonIl dispositivo possiede una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una fotocamera anteriore da 8 megapixel.Continue reading Galaxy ...

Samsung promuove l’anima ludica di Galaxy Note 9 con un’infografica : Samsung ha realizzato un'infografica per informare gli utenti sugli accorgimenti messi in campo da Note 9 in ottica gaming L'articolo Samsung promuove l’anima ludica di Galaxy Note 9 con un’infografica proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : scheda tecnica - prezzo e foto : Samsung Galaxy Note 9 era sicuramente uno degli smartphone più attesi del 2018, visto quanto seguito ha questa serie di Samsung, da sempre molto apprezzata tra il pubblico. La marcia in più di questo Note 9, come di tutta la serie del resto, è sicuramente la S Pen, che è stata anche rivista ed aggiornata nella nuova versione. Caratteristiche e design Partiamo dalla prima cosa che si nota di Note 9, cioè il design. Sicuramente non si può parlare ...

Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 : fine degli aggiornamenti mensili : Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy Note 5 non ricevono più aggiornamenti mensili da parte dell’azienda coreana, che sulla carta salvo smentite, bloccherà il rilascio di nuovi firmware.Se possedete un Samsung Galay S6 Edge Plus, o avete acquistato di importazione un Galaxy Note 5 vi segnaliamo che ufficialmente l’azienda coreana ha rimosso entrambi i dispositivi dalla lista degli smartphone aggiornabili mensilmente.Galaxy S6 Edge ...

Tre offre Samsung Galaxy Note 9 da 22 euro al mese - Vodafone il Galaxy J5 (2017) a rate da 4 - 99 euro : Samsung Galaxy Note 9 arriva sul listino Tre con prezzi che partono da 22 euro al mese più anticipo e rata finale e nel mentre Vodafone proroga una promozione destinata per alcuni utenti relativa al Samsung Galaxy J5 (2017), proposto a 4,99 euro al mese più un anticipo di 9,99 euro. L'articolo Tre offre Samsung Galaxy Note 9 da 22 euro al mese, Vodafone il Galaxy J5 (2017) a rate da 4,99 euro proviene da TuttoAndroid.