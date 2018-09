Funerale fascista a Sassari | la procura indaga su 23 persone

Sassari - saluto fascista al Funerale : 23 persone identificate e denunciate : Per tre volte al richiamo “camerata Giampiero Todini”, una ventina di uomini schierati aveva alzato il braccio. Ora tutti i partecipanti al saluto romano al funerale del docente universitario avvenuto il 2 settembre a Sassari, risultano indagati dalla Procura sassarese. La notizia è riportata da La Nuova Sardegna. Si tratta di 23 persone, identificate dalla Digos grazie ai video girati all’esterno della chiesa. Secondo quanto scrive ...

Catanzaro - saluto romano al Funerale del neofascista Ferdinando Giardini : Come accaduto nelle scorse settimane per il sardo Gianpiero Todini anche per il calabrese Ferdinando Giardini, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, alcune decine di nostalgici hanno fatto il saluto romano.Continua a leggere

Sassari - 23 indagati per il Funerale fascista : Il video delle esequie del docente universitario Gianpiero Todini era stato postato sui social. Tra i nomi iscritti nel fascicolo anche quello del figlio Luigi e del responsabile locale di CasaPound

Catanzaro - saluto fascista al Funerale del ‘camerata’ Nando Giardini - uno dei padri della destra calabrese : Omaggio con saluto fascista a FerdiNando Giardini, esponente storico della destra in Calabria, tra i fondatori del Movimento sociale italiano, morto giovedì scorso e del quale ieri si sono celebrati i funerali a Catanzaro. Lo scrive il quotidiano “Gazzetta del Sud“, che ha il video dell’omaggio tributato a Giardini durante i funerali. Per tre volte, a conclusione del rito funebre, i partecipanti hanno risposto ...

