Fujifilm X-T3 | fotocamera mirrorless pensata per i videomaker

(Di lunedì 10 settembre 2018) Dopo il ritorno di fiamma di Canon e Nikon nel mondo delle fotocamereprova a rintuzzare gli attacchi dei competitor annunciando la nuovaX-T3, l’ultimo modello della sua serie X, la gamma di fotocamere digitalirinomata per l’ottima riproduzione del colore e una buona qualità dell’immagine, sia nelle foto che nei video. E proprio sul versante videocamera che Fuji prova a premere il pedale dell’acceleratore, presentando la X-T3 come uno strumento potente e versatile soprattutto pere filmmaker. Quest’ultimi troveranno in un sistema compatto e accessibile tutte quelle caratteristiche che consentono di realizzare un prodotto video professionale; in più, dice, abbinata alle ottiche MKX, la X-T3 permette di raggiungere risultati di livello cinematografico. LaX-T3 eredita il design ...