Francia | in auto su pista aeroporto Lione | fermato

Alfa Romeo e Jeep : crescita record in Francia ad Agosto - Motori e Auto - : Questo fa capire perchè lo storico marchio milanese intende puntare forte nei prossimi anni sui Suv con l'arrivo di altri due Sport Utility Vehicle. Lo stesso discorso vale per Jeep che viene ...

Francia : immatricolazioni auto balzano del 40% ad agosto. Brilla Fca con Jeep e Alfa Romeo : Il mercato dell'auto francese mette il turbo ad agosto. Secondo i dati diffusi da Ccfa, il comitato dei costruttori di auto in Francia, il mese scorso le vendite sono salite del 40% a 150.391 unità, ...

Autostrade - in Europa nessun segreto di stato sulle concessioni. E la Francia pubblica online i contratti : Gratuite o parzialmente gratuite in Germania, Olanda e Belgio. A pagamento in Austra, Francia e Slovenia ma a prezzi decisamente più convenienti di quelli italiani. E soprattutto con più gestori, che vuol dire più concorrenza e dunque prezzi più bassi. È la situazione delle Autostrade in Europa, dove viaggiare è spesso molto più conveniente che in Italia. E dove soprattutto non esistono contratti di concessione segreti tra lo stato e i ...

Francia - dà passaggio in auto a stranieri irregolari : italiano condannato : Il giovane, residente in Francia, stava tornando nel suo Paese per le vacanze e ha pensato di condividere le spese di viaggio con Blablacar

Guida autonoma - Francia - entro la fine del 2018 le prime leggi : La Francia spinge l'acceleratore sulla sperimentazione della Guida autonoma sulle proprie strade investendo in questo ambito e annunciando entro la fine del 2018 provvedimenti normativi ad hoc. Nei prossimi mesi, infatti, saranno emanate le prime leggi che permetteranno di aprire la circolazione ai veicoli con sistemi di assistenza di livello 3 e 4. Questo darà il via ai progetti dei Robotaxi totalmente autonomi, come quelli che Nayva sta già ...

Mondiali Russia - delirio Francia : autogol di Mandzukic [VIDEO] : Mondiali Russia – Si sta giocando l’ultimo atto valido per i Mondiali in Russia del 2018, si stanno affrontando Francia e Croazia. Spettacolo sexy sugli spalti prima del match, poi anche in campo, al 18′ la squadra di Deschamps in vantaggio. Calcio di punizione battuto forte da Griezmann, tocco di testa di Mandzukic che beffa il proprio portiere, Francia in vantaggio 1-0. GOAAAAAAAAAL FRANCE TAKE THE LEAD FROM AN OWN ...

