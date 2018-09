Francia | attacco con un coltello a Parigi | 7 feriti | fermato l’aggressore

Francia - attacco con coltello a Parigi : sette feriti : sette persone sono state ferite domenica sera a Parigi, di cui quattro in modo grave, da un uomo armato di un coltello: è quanto scrive il sito internet del quotidiano Le Parisien. I fatti si sono ...

Francia : Macron - rafforzare difesa Ue in caso attacco armato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Salvini torna all'attacco di Macron : "La Francia ne ha respinti 40mila" : E' ancora botta e risposta tra il ministro dell'Interno e il capo dell'Eliseo. "No lezioni da ipocrita" Migranti, Macron: "E' vero, sono l'avversario di Salvini e Orban"

Francia : Isis rivendica attacco. Dubbi : ANSA, - ROMA, 23 AGO - L'Isis ha rivendicato l'attacco all'arma bianca compiuto oggi a Trappes, alle porte di Parigi, costato la vita a due persone e all'aggressore schedato come islamista radicale. ...

Attacco con coltello in Francia - due vittime. Aggressore ucciso : Paura questa mattina a Trappes, nella regione di Parigi. Un uomo ha accoltellato e ucciso due persone, prima di trincerarsi in una casa gridando "Allah è grande". L'Aggressore è stato poi ucciso in ...

Francia - due morti in attacco con coltello a Trappes. Isis rivendica | : Un uomo, dopo aver accoltellato diverse persone ed essersi barricato in un edificio, è stato ucciso dalla polizia. Secondo i media avrebbe gridato "Allah Akbar", ma le autorità non si sbilanciano sul ...

Francia - attacco con coltello a Trappes : due morti e un ferito : Due morti e un ferito. E' il bilancio di quella che sembra una tragedia familiare a Trappes , un comune francese situato nel dipartimento degli Yvelines. Lo ha detto la polizia spiegando che anche il ...

Francia - l'Isis rivendica attacco con il coltello : due i morti : Roma, 23 ago., askanews, - Con un comunicato diffuso sui social da media jihadisti, lo Stato Islamico ha rivendicato l'attacco compiuto stamane da un uomo a Trappes, nel sud di Parigi che ha pugnalato ...

Attacco con coltello in Francia - un morto e 2 feriti gravi : Roma, 23 ago., askanews, - Un uomo armato con un coltello ha ucciso una persona e ferito gravemente altre due questa mattina a Trappes, città a circa 30 chilometri a sud-ovest di Parigi, come ha ...

Francia - a Parigi attacco con coltello : almeno un morto e due feriti nel sobborgo di Trappes : attacco con coltello nel sobborgo Parigino di Trappes: fonti di polizia confermano che ci sarebbe un morto e due feriti gravi, mentre l'aggressore, già schedato come islamista radicale, è stato a sua volta ucciso dalle forze dell'ordine. Secondo i media locali avrebbe urlato "Allah Akbar" prima di tirare fuori l'arma.Continua a leggere

Francia - attacco con coltello nei sobborghi di Parigi : un morto e 2 feriti. “Ha gridato Allah Akbar” : Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti nelle strade di Trappes, sobborgo di Parigi, prima di rifugiarsi in una casa di rue Camille Claudel gridando “Allah Akbar”. La polizia riferisce che un uomo è morto e due sono rimasti feriti. Tra questi, l’aggressore, entrato in azione attorno alle 10.20 e che – stando a quanto riporta Le Parisien – era noto dal 2016 per aver incitato pubblicamente ad atti di ...

Marsiglia - dalla Francia : "Ballottaggio Balotelli-Giroud per l'attacco" : L'arrivo di Mario Balotelli a Marsiglia sembrava cosa fatta fino a qualche giorno fa, ma ora non è più scontato. Secondo il quotidiano sportivo francese L'Equipe, l'Olympique sta valutando la ...

Italia-Francia - Semifinale Europei calcio Under19 : le probabili formazioni. Scamacca out per squalifica - coppia d’attacco Pinamonti-Kean : La fase finale dell’Europeo di calcio Under 19 è entrata nella fase ad eliminazione diretta, con le due semifinali (Italia-Francia e Ucraina-Portogallo) e lo spareggio per andare al Mondiale Under 20 2019 (Inghilterra-Norvegia) che si disputeranno domani. La partita che ci interessa maggiormente è ovviamente la sfida tra gli azzurrini e i transalpini, i quali daranno vita ad un incontro che si preannuncia teso a causa della rivalità tra le ...