Francesco Monte fuori dal GF Vip | la Marchesa D’Aragona nel cast?

Grande Fratello Vip3 – Sfuma la partecipazione di Francesco Monte? Le indiscrezioni : Francesco Monte ‘cacciato’ dal Grande Fratello Vip3 ancor prima del suo inizio? Le indiscrezioni Era stato svelato pochi giorni fa il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip: tra i concorrenti anche Francesco Monte, ex naufrago, al centro delle polemiche per il ‘canna gate’. L’ex tronista ha deciso di entrare nella casa più famosa del mondo, lì dove la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez ha deciso di ...

Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte a Rischio eliminazione ancor prima di iniziare. I dettagli : Grande Fratello Vip 3, la partecipazione di Francesco Monte è a Rischio ? Secondo quanto dichiara il noto portale Dagospia pare proprio di sì! Il reality condotto da Ilary Balsi e Alfonso Signorini dovrà fare a meno dell’ex tronista? Ma vediamo di scoprire cosa è successo… Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte fuori dai giochi? Insomma non “c’è pace fra gli ulivi”, per l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte che ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte fuori dal cast? : Francesco Monte non parteciperà al GF Vip? L’indiscrezione Soltanto qualche ora, nelle edicole di tutta Italia, è uscito il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni che ritrae in esclusiva il cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare Francesco Monte. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato uno dei primi nomi trapelati in rete dei nuovi abitanti della casa più spiata ...