Francesco Caserta Chi è l' ex fidanzato di Paola Caruso | Quello che è stato detto

Paola Caruso incinta : Fabiana Britto difende Francesco Caserta? : Fabiana Britto lancia una frecciatina a Paola Caruso . difende Caserta? Fabiana Britto è una delle opinioniste dei salotti di Barbara D’Urso. Modella brasiliana di Playboy, è stata ospite speciale nell’ultima edizione del Grande Fratello. Famosa soprattutto per le sue forme sensuali, memorabile è una vecchia litigata con Paola Caruso a Pomeriggio Cinque. In una delle puntate dedicate alla bellezza e all’estetica, le due donne ...

Paola Caruso incinta - l’ex fidanzato Francesco Caserta rompe il silenzio dopo l’accusa di essere scappato! : Qualche giorno fa Paola Caruso ha raccontato in un’intervista al settimanale Chi il momento difficile che sta attraversando in questo periodo della sua vita. La ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ ha riferito di aver scoperto di essere incinta di Francesco Caserta , l’uomo con cui credeva di aver trovato la stabilità sentimentale, ma di essere stata abbandonata da lui subito dopo aver comunicato la notizia della sua gravidanza. “Vivevamo ...

Paola Caruso incinta - Francesco Caserta replica : “Non è vero nulla” : Francesco Caserta replica alle accuse di Paola Caruso Paola Caruso, dopo l’annuncio shock di qualche giorno fa, è tornata a essere la protagonista indiscussa del mondo del gossip. Le sue dichiarazioni, in merito alla prima gravidanza e al padre del bambino in fuga, hanno fatto discutere, come prevedibile, e non poco. A distanza di giorni non è tardata ad arrivare la replica dell’ex fidanzato della showgirl che ha smentito tutte le ...