Fotofinish : Le foto di sport più belle della settimana appena passata The post Fotofinish appeared first on Il Post.

Fotofinish : Alex Zanardi di nuovo in pista, arciere butanesi e partite di sepak takraw, tra le foto sportive più belle della settimana The post Fotofinish appeared first on Il Post.

Torino-Roma : Dzeko al Fotofinish regala la vittoria ai giallorossi : La nuova Roma di Eusebio Di Francesco parte in campionato con un vittoria contro il Torino [VIDEO]. Un match molto sofferto dai giallorossi vinto solo al fotofinish con una prodezza del campione bosniaco Edin Dzeko: un colpo, quello dell'attaccante giallorosso da vero campione che ammutolisce l'Olimpico di Torino. Al toro non è bastato il cuore granata per vincere il match o quanto meno portare a casa un punto. La partita non è stata delle ...

Fotofinish : Le foto di sport più belle della settimana appena passata The post Fotofinish appeared first on Il Post.

Lo smartphone pieghevole di Samsung non vuole farsi anticipare al Fotofinish - ma neanche passare per genio incompreso : A margine del recente evento Unpacked, nel corso del quale Samsung ha svelato al mondo il suo nuovo Galaxy Note 9 , DJ Koh " presidente della divisione mobile del colosso coreano " si è lasciato ...

Fotofinish : Le migliori foto di sport degli ultimi sette giorni, da sfogliare The post Fotofinish appeared first on Il Post.

Europei Glasgow 2018 – Arianna Bridi show - oro al Fotofinish per l’azzurra nei 25km di fondo : Arianna Bridi superlativa nei 25km di fondo agli Europei di Glasgow 2018: vittoria al fotofinish per l’azzurra I 25km di nuoto di fondo regalano emozioni immense agli Europei di Glasgow 2018: dopo il bronzo di Matteo Furlan nella gara maschile,è la gara femminile a dare grandissime soddisfazioni all’Italia. Arianna Bridi ha infatti conquistato un eccezionale oro: l’azzurra ha trionfato al fotofinish, col tempo di ...

Lasitskene trionfa a 2 metri con Trost ottava - Martinot vince al Fotofinish : Il norvegese Karsten Warholm ha cercato una pazzesca doppietta dopo aver vinto i 400 ostacoli da Campione del Mondo ma oggi si è subito staccato e ha chiuso in ottava posizione , 46.68, . Video - ...

Fotofinish : Le migliori foto di sport della settimana appena passata The post Fotofinish appeared first on Il Post.

Fotofinish : Le migliori foto di sport della settimana appena passata The post Fotofinish appeared first on Il Post.

Settebello - beffa al Fotofinish : condannato dal gol fantasma : Sergio Arcobelli Barcellona Si chiude con una sconfitta amara il cammino europeo del Settebello. Stavolta è la Spagna a liberare tutta la propria gioia al termine di una partita combattuta e molto ...

Fotofinish : Le migliori foto di sport della settimana appena passata The post Fotofinish appeared first on Il Post.

Fotofinish : Le migliori foto di sport della settimana appena passata The post Fotofinish appeared first on Il Post.

Tour de France – Finale al Fotofinish a Sarzeau : Gaviria beffa Peter Sagan : Fernando Gaviria beffa Peter Sagan sul traguardo di Sarzeau: Finale al fotofinish al Tour de France 2018 Appassionante arrivo in volata, oggi, nella quarta tappa del Tour de France 2018. I corridori hanno pedalato per 195 km, da La Baule a Sarzeau. Una tappa per velocisti che, infatti, sul Finale hanno regalato emozioni spettacolari. Un arrivo al fotofinish, che ha visto Fernando Gaviria avere la meglio su Peter Sagan e Andrè Greipel. Può ...