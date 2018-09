Formula 1 - Quarant' anni senza Ronnie Peterson

quattroruote

(Di lunedì 10 settembre 2018) In tribuna, a vedere per la prima volta la1: un regalo dello zio, che a diecimi cambiò la vita. La pista? Quella storica di Monza. Tutto nuovo per me, a Lesmo, in quel 10 settembre 1978: leccitazione per lurlo dei motori da corsa, tantissima gente a tifare, quelle due macchie rosse col Cavallino che attiravano la mia attenzione e lentusiasmo di tutti , fra tanti colori sgargianti. Recupero pian piano, a 40di distanza, le impressioni di quel giorno, una calda e traumatica domenica di fine estate. Quella del 49 GP dItalia.Incidente al via. Nessuno poteva immaginare che quella sarebbe stata una delle edizioni più funeste e caotiche della corsa monzese, con lincidente alla partenza, le ferite alla testa per Vittorio Brambilla e, purtroppo, la scomparsa di, lindomani, allospedale Niguarda di Milano, a causa delle gravi ferite riportate alle gambe. Il ...