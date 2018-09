Fondi Lega | ipotesi rateizzazione Di Battista | «Restituiscano tutto» Salvini | «Non li

Fondi Lega - Di Battista attacca : 'Restituiscano tutto' : 'La lega deve restituire i soldi fino all'ultimo centesimo e se fossi un militante della lega sarei il primo a chiederlo'. L'ha detto a 'Otto e Mezzo' su La7 Alessandro Di Battista, esponente del M5S ...

Sequestro Fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : «Restituiscano tutto». Salvini : «Non li ho proprio» : Incontro questa mattina, a Genova, riferiscono fonti parlamentari, tra i Legali della Lega e i giudici della Procura titolari dell'inchiesta sul Sequestro dei circa 49 milioni di fondi del...

Fondi Lega : Di Battista dice : "Restituisca il maltolto" : La Lega i 49 milioni "li deve restituire fino all'ultimo centesimo, ci mancherebbe altro". "Se io fossi un militante della Lega sarei il primo a chiederlo perché sono quattrini anche miei. Le sentenze si rispettano, quindi restituiscano il maltolto". Lo ha detto l'ex deputato di M5s Alessandro Di Battista a Otto e mezzo in onda stasera, in colLegamento dal Guatemala. "Penso che Salvini sia pompato ...

Fondi Lega - Belsito : 'Ho lasciato 40 milioni in cassa - chiedete a Salvini e Maroni' : L'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, passa al contrattacco. L'esponente del Carroccio è stato condannato in primo grado per la truffa ai danni dello Stato i cui effetti, recentemente, sono stati sanciti dal tribunale del Riesame che ha confermato il sequestro dei beni al Carroccio per 49 milioni [VIDEO]. Matteo Salvini, nel commentare il pronunciamento del Riesame e sottolineare che gli italiani sono dalla nostra parte, ha ribadito che ...

Fondi Lega - avvocato : "Presenteremo ricorso in Cassazione"/ Ultime notizie - vertice a Genova con magistrati : Fondi lega, Francesco Belsito: "lasciai 40 milioni di euro, Salvini e Maroni sapevano tutto ma mi hanno scaricato". Le accuse al Carroccio, "come posso esssere io l'unico responsabile?"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:24:00 GMT)

Fondi Lega - c'è l'ipotesi di restituire i 49 milioni con prelievi graduali : Un prelievo 'graduale' per consentire alla Lega di proseguire le proprie attività. Sarebbe questo l'oggetto dell'incontro tra i magistrati genovesi e i Legali del Carroccio avvenuto questa mattina al nono piano di palazzo di giustizia.Gli avvocati Giovanni Ponti e Roberto Zingari sono andati nella sede di via Bellerio per sottoporre questa ipotesi ai vertici della Lega.

Fondi Lega - il legale : “Entro una settimana presenteremo il ricorso”. Cassazione dovrà esprimersi di nuovo : Una decisione scontata e già annunciata che ora ha un timing. “Entro la settimana presenteremo il ricorso”dice uno dei Legali della Lega, l’avvocato Giovanni Ponti, rispondendo alle domande dei giornalisti, mentre stava entrando in auto nella sede del partito in via Bellerio a Milano. Il ricorso si riferisce alla sentenza del Tribunale del Riesame di Genova sul sequestro dei Fondi della Lega. Gli avvovcati del Caroccio questa mattina ...

