Fondi Lega | Belsito | ' Ho lasciato 40 milioni in cassa | chiedete a Salvini e Maroni'

Fondi Lega : Di Battista dice : "Restituisca il maltolto" : La Lega i 49 milioni "li deve restituire fino all'ultimo centesimo, ci mancherebbe altro". "Se io fossi un militante della Lega sarei il primo a chiederlo perché sono quattrini anche miei. Le sentenze si rispettano, quindi restituiscano il maltolto". Lo ha detto l'ex deputato di M5s Alessandro Di Battista a Otto e mezzo in onda stasera, in colLegamento dal Guatemala. "Penso che Salvini sia pompato ...

Fondi Lega - ipotesi prelievo graduale : ANSA, - GENOVA, 10 SET - Un prelievo 'graduale' per consentire alla Lega di proseguire le proprie attività. Sarebbe questo l'oggetto dell'incontro tra i magistrati genovesi e i Legali del Carroccio ...

Fondi Lega - c'è l'ipotesi di restituire i 49 milioni con prelievi graduali : Un prelievo 'graduale' per consentire alla Lega di proseguire le proprie attività. Sarebbe questo l'oggetto dell'incontro tra i magistrati genovesi e i Legali del Carroccio avvenuto questa mattina al nono piano di palazzo di giustizia.Gli avvocati Giovanni Ponti e Roberto Zingari sono andati nella sede di via Bellerio per sottoporre questa ipotesi ai vertici della Lega.

Fondi Lega - il legale : “Entro una settimana presenteremo il ricorso”. Cassazione dovrà esprimersi di nuovo : Una decisione scontata e già annunciata che ora ha un timing. “Entro la settimana presenteremo il ricorso”dice uno dei Legali della Lega, l’avvocato Giovanni Ponti, rispondendo alle domande dei giornalisti, mentre stava entrando in auto nella sede del partito in via Bellerio a Milano. Il ricorso si riferisce alla sentenza del Tribunale del Riesame di Genova sul sequestro dei Fondi della Lega. Gli avvovcati del Caroccio questa mattina ...

Fondi Lega - Belsito : "Ho lasciato 40 milioni a saldo contabile" : Dopo un lungo silenzio è tornato a parlare Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega coinvolto nello scandalo. Bossi e Belsito sono stati entrambi condannati per truffa ai danni dello Stato, Legata all'utilizzo dei Fondi pubblici ottenuti grazie a rendiconti irregolari presentati per ottenere rimborsi non dovuti; denaro che invece è servito, in larga parte, al sostentamento della famiglia del Senatur.Belsito si è dimesso dalla carica di ...

L'incriminazione di Salvini incoraggia la speranza di chi nel Pd pensa a un governo con il M5s. Ma è l'ennesimo errore della sinistra. L'analisi di UGO FINETTI

Fondi Lega - a Cernobbio Maroni fa scena muta. Lo slalom tra i cronisti : “Belsito? Non rispondo” : L’ex segretario della Lega (Nord) Roberto Maroni non rilascia dichiarazioni. Si è palesato al Forum Ambrosetti di Cernobbio proprio nel momento in cui impazza la polemica sollevata dall’ex tesoriere Francesco Belsito che ha ribadito di aver lasciato nelle casse del partito la bellezza di 40 milioni di euro, dicendosi “pronto a un confronto con Roberto Maroni e Matteo Salvini. Ma sui fatti. Non vale parlare con i ...

Belsito - Fondi Lega : "lasciai 40 milioni"/ Attacca Salvini e Maroni : "sapevano tutto - mi hanno scaricato" : fondi Lega, Francesco Belsito: 'lasciai 40 milioni di euro, Salvini e Maroni sapevano tutto ma mi hanno scaricato'. Le accuse al Carroccio.

Fondi della Lega - Belsito : lasciai 40 milioni - chiedete a Maroni e Salvini : Quello che parlava di economia con Bossi. Il Gianni Letta della Lega. C'era allora e c'è anche adesso, sempre con un ruolo chiave. Credetemi, è lui la mente, più di Salvini. Altro che discontinuità". ...