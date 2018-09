Firenze Via libera alla riqualificazione di piazza Indipendenza

ENAC - via ai lavori Conferenza Servizi su Aeroporto Firenze : Teleborsa, - ENAC , Ente nazionale per l'aviazione civile, rende noto che a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati avviati i lavori della Conferenza dei Servizi ...

ENAC - via ai lavori Conferenza Servizi su Aeroporto Firenze : ENAC , Ente nazionale per l'aviazione civile, rende noto che a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati avviati i lavori della Conferenza dei Servizi indetta per ...

Firenze - via al divieto di bivacco : il panino in via de' Neri ora può costare caro / VIDEO : Firenze, 4 settembre 2018 - "Qui non si può mangiare". Due vigilesse chiedono ai turisti di alzarsi, loro con fare seccato si chiedono: "Ma cosa farò di male?". Nessuna polemica, prendono panino e ...

Firenze “FATTURE FALSE” : GENITORI RENZI RINVIATI A GIUDIZIO/ Mamma Laura e papà Tiziano “tritacarne mediatico” : FIRENZE, GENITORI di Matteo RENZI RINVIATI a GIUDIZIO per "fatture false": ultime notizie, decisione del Gip e primi commenti. A processo Mamma Laura Bovoli e papà Tiziano RENZI(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:50:00 GMT)

Firenze - genitori Renzi rinviati a giudizio/ Gip "fatture false" : a processo mamma Laura Bovoli e papà Tiziano : Firenze, genitori di Matteo Renzi rinviati a giudizio per 'fatture false': ultime notizie, a processo mamma Laura Bovoli e papà Tiziano Renzi.

Firenze - genitori Renzi rinviati a giudizio/ Gip “fatture false” : a processo mamma Laura Bovoli e papà Tiziano : Firenze, genitori di Matteo Renzi rinviati a giudizio per "fatture false": ultime notizie, decisione del Gip e primi commenti. A processo mamma Laura Bovoli e papà Tiziano Renzi(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 12:52:00 GMT)

Firenze - i genitori di Renzi rinviati a giudizio : processo per Tiziano Renzi e Laura Bovoli : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio dal gip di Firenze per l'emissione di due fatture ritenute false. Secondo la procura, queste due fatture - del valore di 20 e di 140mila euro - corrisponderebbero a prestazioni che non sono mai state effettuate.Continua a leggere

«False fatture» - i genitori di Renzi rinviati a giudizio a Firenze : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio dal gip di Firenze Silvia Romeo con l'accusa di emissione di fatture false da parte di loro società. ...

Firenze - i genitori di Matteo Renzi a processo : gup rinvia a giudizio papà Tiziano e la madre Laura Bovoli : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio dal gup di Firenze Silvia Romeo con l’accusa di emissione di fatture false da parte di loro società. A giudizio anche l’imprenditore Luigi Dagostino, che in più rispetto ai Renzi è accusato anche del reato di truffa. Le fatture finite sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti sono due, da 20.000 e 140.000 euro più Iva. Prima udienza del ...

Firenze. Sessantenne investito in viale Europa : Avrebbe attraversato la strada senza accorgersi di un veicolo in arrivo sulla corsia preferenziale ed è stato investito in pieno.

Firenze - in fuga dopo le minacce nel bar : arrestato artigiano. Minacce alla fidanzata anche con audio via telefono : E’ finita la fuga di Rolando Scarpellini, l’artigiano di 48 anni, ex giocatore del Calcio storico, che in un bar di piazza dell’Isolotto, a Firenze, aveva minacciato la fidanzata e una collega di quest’ultima, armato di una pistola. Scarpellini è stato sottoposto a fermo dalla polizia al termine dell’interrogatorio. E’ stato lo stesso artigiano a far sapere agli agenti dove si era nascosto: in un appartamento ...

Firenze - 16enne denuncia : “Picchiata e molestata da due uomini sulla tramvia” : Una ragazza di 16 anni ha raccontato alla polizia di essere stata avvicinata sulla tramvia di Firenze da due uomini che poi l'hanno aggredita. L'episodio nel parco delle Cascine. Secondo il suo racconto i due uomini, dopo averla seguita quando è scesa e averle tirato un pugno, avrebbero tentato di abusare di lei.Continua a leggere

Scontro auto-tramvia a Firenze : 4 feriti/ Ultime notizie - incidente fra un suv Audi e il mezzo pubblico : Scontro auto-tramvia a Firenze: 4 feriti. Ultime notizie, incidente fra un suv Audi di colore nero, e il mezzo pubblico, quest'ultimo uscito parzialmente dalla sede dei binari(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:50:00 GMT)

Firenze - disegnano un cuore sul Ponte Vecchio : denunciati in viaggio di nozze : Sono in viaggio di nozze a Firenze e volevano immortalare il loro amore con una scritta su Ponte Vecchio ma sono stati sorpresi dalla Polizia municipale e denunciati. È accaduto poco dopo l’ora di pranzo nel capoluogo toscano. Una donna di 39 anni e il marito di 46, austriaci, hanno disegnato un cuore su un muro di Ponte Vecchio, vicino alla statua...