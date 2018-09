Finale Us Open | Serena Williams accusa di sessismo l' arbitro

DIRETTA/ Us Open 2018 Del Potro Djokovic (risultato Finale 0-3) : Nole è campione - anno magico e grande ritorno : DIRETTA Us Open 2018, Del Potro Djokovic (risultato finale 0-3): la finale sull'Arthur Ashe consegna al serbo la vittoria numero 14 in un torneo Slam, e il titolo numero 71 in carriera(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:50:00 GMT)

US Open 2018 - Novak Djokovic : “E’ un qualcosa di speciale aver raggiunto Pete Sampras”; Juan Martin Del Potro : “Fiero di essere tornato in Finale dopo 9 anni” : Ci ha provato l’argentino Juan Martin Del Potro a conquistare di nuovo New York dopo la storica impresa del 2009 ma contro questo Novak Djokovic non c’è stato davvero nulla da fare. E’ il serbo il re degli US Open, quarto e ultimo Slam stagionale del tennis, impostosi con il punteggio di 63 76(4) 63, in tre ore e un quarto, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro per la terza volta dopo i successi del 2011 e del 2015. Un ...

US Open 2018 : Lorenzo Musetti cede in Finale nel torneo juniores. Vince il brasiliano Seyboth Wild in tre set : Si ferma in finale il sogno di Lorenzo Musetti nel torneo juniores degli US Open 2018. Il 16enne di Carrara è stato sconfitto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild, sesta testa di serie, in tre set con il punteggio di 6-1 2-6 6-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Resta comunque un grandissimo torneo quello di Musetti, che si conferma a grandi livelli dopo i quarti raggiunti a Wimbledon. Lorenzo è stato il primo azzurro a centrare la ...

Us Open - Serena Williams perde la Finale. Lite con il giudice : È la più giovane vincitrice degli us Open dai tempi della 19enne Maria Sharapova nel 2006 , da lunedì sarà la numero 7 del mondo, e quello che è più importante ha il futuro dalla sua parte. ...