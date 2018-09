Figc | Sibilia | “troveremo un candidato presidente”

Calcio Femminile - la Figc ricorre al Collegio di Garanzia dello Sport. Sibilia : "Fabbricini non mantiene gli impegni" : ... Fabbricini, ha notificato il Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI relativo alla Delibera sul Calcio Femminile . Devo rendere noto a tutti come lo stesso Fabbricini si stia dimostrando ...

Figc : Lega Nazionale Dilettanti con Sibilia per l’assemblea : Conferma unanime dal consiglio direttivo della Lega Dilettanti della deLega al presidente, Cosimo Sibilia, per le azioni che condurrà insieme con Lega Pro, Aic e Aia, per la convocazione dell’assemblea elettiva della Figc. Il consiglio, informa la Lnd, ha auspicato “una rapida soluzione ed il ripristino della rappresentatività democratica, nel rispetto dell’istanza depositata dal 73% della base elettorale che chiede di ...