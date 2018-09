FIFA FIFPro World 11 | selezionati i primi 55 calciatori | la formazione sarà annunciata il ...

Top11 FIFPro e FIFA - in lizza solo due italiani : Buffon e Chiellini : Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini sono gli unici italiani presenti nella lista dei 55 giocatori candidati, in base ai voti di circa 25mila calciatori di tutto il mondo, a entrare nell'11 ideale FIFPro, la federazione internazionale dei giocatori, per la stagione 2017-2018. Un dato che, purtroppo, certifica la carenza di talenti azzurri nel panorama mondiale. ...