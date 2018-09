Ferrari | una super hatchback derivata dal futuro crossover? FOTO

Ferrari - l'assemblea degli azionisti nomina Camilleri ad quasi all'unanimità. Elkann : 'Compatti nel costruire il futuro' : l'assemblea degli azionisti Ferrari ha nominato ad Amsterdam il nuovo amministratore delegato Louis Camilleri con un voto quasi all'unanimità: il 98.03%. "Ho l'onore di avere accettato la presidenza ...

Una petizione per Raikkonen in Ferrari : si mobilitano i fan : I tifosi di Raikkonen non mollano: Iceman deve rimanere in Ferrari per evidenti meriti e così è stata lanciata una petizione online."Sostituire Kimi Raikkonen solo a causa di un accordo esistente fatto dalla precedente gestione della Ferrari non è giustificabile mentre l'attuale Capo della Scuderia Ferrari e Sebastian Vettel hanno bisogno di Kimi per mantenere l'equilibrio nella squadra. Anche Kimi ha sovraperformato Vettel numero di volte ...

Ferrari - assemblea nomina Camilleri ad con voto quasi unanime : Amsterdam, 7 set., askanews, - Louis Camilleri nominato nuovo amministratore delegato della Ferrari con il voto quasi unanime dell'assemblea degli azionisti. La nomina del manager maltese, che guida ...

Cristiano Ronaldo - sgambetto alla Ferrari : la nuova auto è una Mercedes : «Cristiano Ronaldo diventerà presto un testimonial Ferrari». Lo hanno sussurrato in tanti la scorsa estate, non appena la Juventus ha ufficializzato l’ingaggio del fenomeno portoghese. D’altronde il club bianconero riceve circa 20 milioni all’anno dal gruppo FCA (Fiat Chrysler automobiles) e la passione di CR7 per le belle auto è nota: tutto insomma lasciava presagire per lui un futuro da uomo del Cavallino. Eppure, come di suo solito, il ...

Ferrari - serve il ribaltone immediato : subito via Raikkonen! Intanto arriva una decisione importante : L’ultimo gran premio di Formula 1 ha dato importanti indicazioni per il proseguo del campionato, la Ferrari non sembra in grado di poter vincere il Mondiale ma più che per problemi alla monoposto per difficoltà di organizzazione all’interno del team. Confrontando la Rossa con la Mercedes la differenza di prestazione non sembra evidente, anzi in più di qualche gara la Ferrari ha dimostrato di essere superiore. Allora a cosa è ...

F1 - la Ferrari ha preso una decisione : ecco chi sarà il compagno di Vettel nella prossima stagione : Secondo quanto filtra dall’ambiente Ferrari, giovedì è in programma un incontro per definire i dettagli del ritorno di Leclerc in rosso La telenovela sembra essere arrivata al capolinea, la Ferrari ha deciso di promuovere Charles Leclerc al posto di Raikkonen per la prossima stagione. Photo4/LaPresse Una scelta definitiva e ufficiale ancora non c’è, ma secondo quanto riporta Sky Sport, giovedì andrà in scena l’incontro ...

Vettel - il peso degli errori. A una super Ferrari adesso serve la fortuna : Hamilton a più 30 punti: può essere campione con due sole vittorie. Decisivo il rendimento dei piloti e il ruolo delle seconde guide

Ferrari : delusione per una gara in cui ci si aspettava di più : La delusione c’è, inutile negarlo, e alla Ferrari non basta il secondo posto di Kimi Raikkonen nel GP d’Italia, in una gara che poteva risolversi molto meglio per la Scuderia, costretta a correre in difesa dopo il contatto al primo giro che ha causato danni alla monoposto di Vettel. Con il solo Raikkonen a fare […] L'articolo Ferrari: delusione per una gara in cui ci si aspettava di più sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

F1 - GP Italia 2018 : Ferrari - ora il Mondiale è una chimera. Puntare alle vittorie di tappa e sperare… : Lo si era detto in sede di presentazione. L’appuntamento di Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, può essere il crocevia della stagione. Guardando ai risultati, ci potrebbe essere la conferma. La vittoria di Lewis Hamilton, la 68esima in carriera e la quinta sul circuito brianzolo, sono un durissimo colpo alle ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel, su come infatti la corsa sia ...

Monza è una marea Rossa : alle 15.10 le Ferrari scattano dalla prima fila e sognano una doppietta : Raikkonen e Vettel come Schumacher e Barrichello nel 2000. Anche John Elkann presente con una camicia rosso Ferrari

The Italian Job - Raikkonen in pole position a Monza : Vettel completa una splendida prima fila Ferrari : Il pilota finlandese beffa Vettel e Hamilton all’ultimo respiro, prendendosi la pole position del Gp d’Italia con poco meno di due decimi di vantaggio sul compagno di squadra All’improvviso Kimi Raikkonen, il pilota finlandese si prende la pole position del Gp d’Italia, beffano Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Un ultimo giro perfetto quello del driver di Espoo, che stampa un fantastico 1:19.119 che non lascia ...

Ferrari - Todt : 'Quella di Marchionne è una grave perdita' : E l'indomani mi ha scritto un sms: 'E' stato un ottimo incontro, andremo avanti in modo positivo per il nostro sport' - ha raccontato Todt a Monza alla vigilia del Gp d'Italia, rispondendo a chi ...

Una Ferrari 250 GTO batte ogni record : Una Ferrari 250 GTO del 1962 è stata battuta all’asta per la cifra record di 48.405.000 dollari da RM Sotheby’s a Monterey, in California. La cifra rappresenta il nuovo record mai raggiunto da un’auto all’asta, superando il primato stabilito nel 2014 da un’altra 250 GTO che era passata di mano per 38.115.000 dollari. La vettura […] L'articolo Una Ferrari 250 GTO batte ogni record sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...