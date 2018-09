huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Fermati a Ventimiglia 34 migranti della Diciotti. Salvini ancora contro i magistrati: 'È evidente che alcuni fanno poli… - imfree81 : RT @HuffPostItalia: Fermati a Ventimiglia 34 migranti della Diciotti. Salvini ancora contro i magistrati: 'È evidente che alcuni fanno poli… - LauraSala1969 : RT @HuffPostItalia: Fermati a Ventimiglia 34 migranti della Diciotti. Salvini ancora contro i magistrati: 'È evidente che alcuni fanno poli… - HuffPostItalia : Fermati a Ventimiglia 34 migranti della Diciotti. Salvini ancora contro i magistrati: 'È evidente che alcuni fanno… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Nel giorno in cui il Tribunale dei ministri avvia a Palermo il procedimento nei confronti di Matteo, indagato per sequestro di persona aggravato, la polizia rintraccia a34 deieritrei sbarcati dalla navea Catania. Facevano parte di un gruppo di 51 persone: viaggiavano su un pullman, noleggiato dal centro "Baobab Experience" di Roma, ed erano diretti a un campo di accoglienza allestito dalla Croce Rossa ada dove avrebbero poi tentato di varcare la frontiera con la Francia.La polizia ha identificato tutti i passeggeri del pullman e sta valutando eventuali profili di responsabilità penale. Con i 51c'erano anche quattro operatori del centro.La notizia rimbalza a Palermo nelle ore in cui il Tribunale dei ministri, presieduto da Fabio Pilato, è informalmente riunito per fissare le linee guida del procedimento...