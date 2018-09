Fenati si scusa | non sono stato un uomo

Moto2 – Fenati fa marcia indietro - il pilota adesso si scusa : “non sono stato un uomo” : Romano Fenati chiede ufficialmente scusa con un comunicato stampa sul suo sito: le parole del 22enne di Ascoli Piceno Romano Fenati chiede ufficialmente scusa! Dopo il comunicato del team Snipers che ha deciso di licenziare il 22enne di Ascoli Piceno, e le parole del Presidente MV Agusta che non lasciano sperare a nulla di buono per il futuro, il giovane pilota ha pubblicato sul suo sito un comunicato stampa ufficiale con le sue scuse per ...

Moto2 - Fenati tira il freno a Manzi e non chiede scusa - il pilota cerca un alibi : 'lui ha tentato di buttarmi fuori pista' : Romano Fenati preme il freno di Stefano Manzi e viene bandito dalla Moto2 per due gare: la 'giustificazione' del pilota di Ascoli Piceno dopo il suo grave gesto Un gesto di Romano Fenati durante la ...