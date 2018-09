Fenati si scusa Ma team e MV Agusta lo licenziano

Romano Fenati - licenziato dopo Misano "Scusate non sono stata uomo" : In un post su Facebook ha scritto: ' Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho ...

Romano Fenati - bandiera nera in Moto 2 : 'Non sono stato un uomo - chiedo scusa a tutti' : È uscita un'immagine di me e dello sport tutto, orribile. Io non sono così, chi mi conosce bene lo sa! Nella mia carriera, sono sempre stato un pilota corretto. L'anno scorso sono stato uno dei ...

Fenati cacciato dal team dopo la squalifica a Misano : “Scusate - non sono stato uomo” : “Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto inqualificabile, non sono stato un uomo!”. Così Romano Fenati si esprime sul proprio sito ufficiale, dopo la decisione della sua scuderia – il Marinelli Snipers team – di risolvere il contratto con il giovane ascolano. Il pilota di Moto2, classe ...

Fenati chiede scusa : 'Non sono stato un uomo' : Roma, 10 set., askanews, - 'Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto inqualificabile, non sono stato un uomo!'. Lo ...

Moto - Fenati : "Chiedo scusa a tutti" : "Le critiche sono corrette e comprendo l'astio nei miei confronti-continua il pilota marchigiano sul suo sito-.E' uscita un'immagine orribile di me e di tutto lo sport. Io non sono così e chi mi ...

Moto - Fenati : "Chiedo scusa a tutti" : "Le critiche sono corrette e comprendo l'astio nei miei confronti-continua il pilota marchigiano sul suo sito-.E' uscita un'immagine orribile di me e di tutto lo sport. Io non sono così e chi mi ...

Moto2 - Fenati : 'Chiedo scusa - non sono stato un uomo' : 'Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto inqualificabile, non sono stato un uomo!'. Renato ...

Moto2 - Fenati si pente : «Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo» : PENTIMENTO ' Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto ...

Romano Fenati cacciato - ora chiede scusa : «Non sono stato un uomo» : ... il motociclista che ha tirato il freno all'avversario durante il Moto GP di San Marino, dopo essere stato licenziato dal suo team chiede scusa per quanto ha fatto: 'Chiedo scusa a tutto il mondo ...

Moto2 - Fenati si scusa Non sono stato un uomo . Ma il team lo licenzia - MV Agusta non lo vuole più : 'Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo - ha scritto il pilota sul suo sito ufficiale - Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei ...

Moto2 - Fenati fa marcia indietro - il pilota adesso si scusa : 'non sono stato un uomo' : Queste le parole di Fenati: ' chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un ...

Moto - Fenati : "Chiedo scusa a tutti" : 14.26 "Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo Questa mattina,a mente lucida,avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno.Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto inqualificabile,non sono stato un uomo". Romano Fenati ammette così la responsabilità nel gesto folle nella gara di Misano e chiede scusa. "Le critiche sono corrette e comprendo l'astio nei miei confronti-continua il pilota marchigiano sul suo sito-.E' uscita un'immagine ...

Fenati si scusa - "non sono stato un uomo" : È uscita un'immagine di me e dello sport tutto, orribile. Io non sono cosí, chi mi conosce bene lo sa".

Moto2 – Fenati fa marcia indietro - il pilota adesso si scusa : “non sono stato un uomo” : Romano Fenati chiede ufficialmente scusa con un comunicato stampa sul suo sito: le parole del 22enne di Ascoli Piceno Romano Fenati chiede ufficialmente scusa! Dopo il comunicato del team Snipers che ha deciso di licenziare il 22enne di Ascoli Piceno, e le parole del Presidente MV Agusta che non lasciano sperare a nulla di buono per il futuro, il giovane pilota ha pubblicato sul suo sito un comunicato stampa ufficiale con le sue scuse per ...