Fenati | follia a 250 chilometri orari a Misano La madre | Minacce di morte

MOTO2 - FOLLIA Fenati : MANO SUL FRENO DI MANZI/ Video Misano - squalifica per 2 gare : manager - “sono amici..” : RoMANO FENATI folle a Misano: tocca il FRENO di MANZI a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:30:00 GMT)

Moto 2 - follia di Fenati a Misano : afferra il freno di Manzi a 250 chilometri all'ora : Correre in Moto, di certo, non è uno sport per ragazzini con i piloti che si sfidano a oltre 250 chilometri all'ora. Quello che è successo in Moto2, però, ha purtroppo dell'assurdo dato che Romano Fenati si è reso protagonista di un bruttissimo gesto, pericoloso e antisportivo, che ha costretto la direzione gara a sventolargli in faccia la bandiera nera. Il centauro di Ascoli, infatti, dopo una serie di battibecchi in gara con Stefano Manzi, ha ...

Moto2 - GP San Marino 2018 : Francesco Bagnaia - vittoria di forza! 2° Oliveira - follia e bandiera nera per Fenati : Francesco Bagnaia (Sky Racing VR46) domina dal primo metro fino al traguardo il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 grazie ad una prova di grande spessore, nella quale il pilota piemontese ha dimostrato che oggi, letteralmente, non ce n’era per nessuno. Scattato dalla pole, ha preso curva 1 al comando e, da quel momento in avanti, non si è più voltato indietro. Il leader della classifica iridata chiude con oltre 3 secondi sul ...

