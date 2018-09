Fallout 76 pronto a sfornare eventi | cosa sono e come funzioneranno

optimaitalia

(Di lunedì 10 settembre 2018) Non smettono di susseguirsi le novità in merito a76, il nuovo capitolo della serie curata da Bethesda che si appresta a cambiare completamente il volto del franchise. Abbandonata infatti (momentaneamente? Ndr) la strada del single player, questo nuovo titolo porterà gli utenti all’interno di lande post apocalittiche squisitamente online, con il mondo di gioco che quindi non si popolerà di soli personaggi controllati dall’intelligenza artificiale ma anche di alter ego digitali di giocatori in carne e ossa.Tante le attività pronte a prendere il via per i futuri fruitori di76, con Bethesda che mira a confezionare contenuti mirati anche nelle settimane successive all’uscita del gioco, al fine di mantenere sempre costantemente alta l’attenzione della propria community. Un recente articolo pubblicato da Game Informer getta luce su questo aspetto del nuovo capitolo della ...