Facciamo un congresso in due tempi | prima discutiamo del Pd che vogliamo | poi

(Di lunedì 10 settembre 2018) Pubblichiamo una lettera di Andrea Orlando inviata al segretario Pd Maurizo Martina a nome della sua area parlamentareCaro Maurizio,si è chiusa ieri la Festa nazionale di Ravenna, con un tuo bel discorso. Si apre un autunno difficile e cruciale per l'Italia e per la vita stessa del Partito democratico. Ti va riconosciuto con gratitudine il merito di aver riportato in quest'ultimo periodo il Pd nei luoghi difficili del nostro Paese. Luoghi che nel recente passato il Pd aveva trascurato. Luoghi dai quali spesso trasuda rabbia e rancore nei nostri confronti. Tu invece hai mostrato coraggio. Lo stesso che ti ha portato ad indire la manifestazione del prossimo 30 settembre, con lo spirito di chi vuole intercettare ed interpretare al meglio il sentire di quella parte di società che non si rassegna all'involuzione democratica impressa dagli interpreti di un populismo che alimenta ...