Fa retromarcia e investe un passante | incidente a Campomarino

In retromarcia nel vialetto di casa - pensionato investe e uccide la moglie 84enne : Tragico incidente a Blufi, in provincia di Palermo. Un pensionato R. G., di 85 anni, ha investito la moglie per sbaglio all'interno di una villetta di loro proprietà. Giovannina Miliano ha riportato un grave politrauma che è le stato fatale.