F1 | il Gp di Singapore in tv in chiaro su Tv8 | ma solo in differita

(Di lunedì 10 settembre 2018) Gran Premio di, la gara verrà trasmessa in tv insu Tv8 main: tutti i dettagli sul Gp Il testa a testa tra Lewis Hamilton, leader della classifica piloti con 256 punti, capace di vincere 3 degli ultimi 4 Gran Premi, e Sebastian Vettel, distanziato di 30 lunghezze e animato dal desiderio di rivincita dopo la delusione di Monza, entra nella fase cruciale. La sfida tra i due piloti si rinnova il prossimo weekend con il Gran Premio di, che si corre in notturna sul Marina Bay Street Circuit, ine insu TV8 (tasto 8 del telecomando). Sabato 15 settembre, alle ore 18.15, lo studio Formula 1 condotto da Davide Camicioli con gli ex piloti Ivan Capelli, Giancarlo Fisichella e Jarno Trulli, e l’ingegnere Giancarlo Bruno, introduce ladelle qualifiche ufficiali, alle ore 20.00, che definiscono la griglia di ...