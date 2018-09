F1 GP Singapore 2018 | gli orari tv per seguire in diretta e in differita la gara

F1 - GP Singapore 2018 : la Ferrari si gioca tutto. Marina Bay pista favorevole - la Red Bull potrebbe aiutare. Mondiale ancora aperto : Il Gran Premio di Singapore di un anno fa, sostanzialmente, mise la parola “fine” ai sogni di titolo di Sebastian Vettel e della Ferrari. Anche l’edizione di quest’anno, dopo quanto visto a Monza, rischia di diventare decisiva in ottica futura. Se, infatti, il tedesco non vincerà o, quantomeno, non sarà in grado di precedere Lewis Hamilton, la sua rincorsa alla vittoria finale diventerà una vera e propria scalata senza ...

F1 - GP Singapore 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo il Gran Premio d’Italia di Monza che potrebbe avere segnato in maniera indelebile il Mondiale di Formula Uno 2018, il circus torna in pista salutando definitivamente l’Europa e trasferendosi nella città-stato di Singapore. Tra i muretti di Marina Bay, dunque, si riproporrà nuovamente il duello tra Lewis Hamilton, sempre più lanciato verso il suo quinto titolo nella massima categoria, e Sebastian Vettel che, dopo il grave errore ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora non si può più sbagliare. Cancellare il ricordo di Singapore 2017 per lottare fino alla fine : Il Circus della Formula Uno è pronto a tornare protagonista per il 13° round del Mondiale 2018. Sul circuito di Spa (Belgio) i motori ricominceranno a rombare e la Ferrari vorrà farsi trovar pronta per affrontare l’impegno belga e immediatamente dopo quello di Monza (2 settembre) con decisione. Gli ultimi due round non hanno riservato le soddisfazioni attese alla Rossa. Il duplice trionfo in Germania e in Ungheria di Lewis Hamilton ha ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Simona Halep è la prima qualificata : Ci sono ancora da disputare gli US Open e tutti gli ultimi tornei stagionali, ma la romena Simona Halep si è già aritmeticamente qualificata per le WTA Finals di Singapore, che si terranno dal 21 al 28 ottobre. La Tennista europea si è così assicurata la quinta presenza consecutiva al torneo che conclude la stagione. Restando l’unica ad essersi sempre qualificata per le cinque edizioni disputate a Singapore, Halep al suo debutto, datato ...