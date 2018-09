Evento sagra patata di montagna di Muro Lucano

lasiritide

: RT @UnicaUmbria: #SagraMusicaleUmbra Al via la 73a edizione della prestigiosa rassegna. Quest’anno avrà “Guerra e Pace” come leit-motiv. ??… - AmicoLucia : RT @UnicaUmbria: #SagraMusicaleUmbra Al via la 73a edizione della prestigiosa rassegna. Quest’anno avrà “Guerra e Pace” come leit-motiv. ??… - radiolasernews : Muro Lucano Evento Sagra e Visite con accompagnatori turistici - PerugiaClassica : RT @UnicaUmbria: #SagraMusicaleUmbra Al via la 73a edizione della prestigiosa rassegna. Quest’anno avrà “Guerra e Pace” come leit-motiv. ??… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Per quanto concerne gli spettacoli: VENERDI 21 dalle ore 19.00 in Via Roma e Piazza Don Minzoni apertura stand gastronomici e ore 21.30 in Piazza Don Minzoni "Etnikantarò"; SABATO 22 ore 19.00 Via ...