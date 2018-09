Euro League | Gori il fenomeno italiano | ' In due momenti ho capito che toccava a noi'

Beach soccer - Euro League 2018 : ITALIA CAMPIONE D’EUROPA! Estasi ad Alghero - Spagna sconfitta ai rigori! : La Nazionale ITALIAna di Beach soccer manda in Estasi Alghero e conquista l’Euro League 2018, salendo sul tetto continentale per la seconda volta nella storia ed a 13 anni dall’ultimo trionfo. sconfitta ai rigori la Spagna dopo una finale equilibratissima e conclusasi sul 2-2 al termine dei supplementari. Primo tempo a ritmi bassissimi, in cui non accadeva praticamente niente. Gli iberici mantenevano uno sterile possesso palla, gli ...

Beach soccer - Finale Euroleague 2018 : Italia-Spagna. Data - programma - orario d’inizio e tv : gli azzurri per il trono d’Europa! : L’Italia è in Finale agli Europei 2018 di Beach soccer. La nostra Nazionale affronterà la Spagna nell’atto conclusivo della Super Final dell’Euroleague, la rassegna continentale di questo sport. Ad Alghero (Sassari) gli azzurri se la dovranno vedere contro la forte compagine iberica nell’incontro decisivo in programma domenica 9 settembre (ore 17.45). Gli azzurri tornano a giocare la Finale dopo addirittura otto anni da ...

Beach soccer - Superfinal Euroleague Alghero 2018 : Italia-Ucraina 6-5 dts. Azzurri in finale dopo otto anni! : L’Italia torna in finale nella Superfinal di Euroleague di Beach soccer dopo otto anni, ed a tredici di distanza dall’unico titolo europeo in bacheca: la nazionale italiana ha battuto oggi, nell’ennesima gara per cuori forti, l’Ucraina ai supplementari per 6-5. Domani nell’atto conclusivo gli Azzurri se la vedranno con la Spagna. Scesi in campo consapevoli di dover vincere per agguantare la finalissima, dato il ...

Euro League : Italia - battuta anche l'Ucraina! È finale con la Spagna : Il sogno è diventato realtà. L'Italia è in finale dell'Euro Beach Soccer League 2018. La Nazionale Italiana di Emiliano Del Duca batte 6-5 all'extra-time l'Ucraina e vince il Gruppo B, chiudendo con ...

Beach soccer - Superfinal Euroleague 2018 : l’Italia batte la Russia all’extra-time - gli azzurri vedono la finale ad Alghero! : Italia strepitosa alle Superfinal degli Europei 2018 di Beach soccer che si stanno disputando ad Alghero (Sassari). Gli azzurri hanno infatti sconfitto la Russia che si è presentata in Sardegna per difendere il titolo continentale e hanno così infilato il secondo successo consecutivo nella competizione dopo quello ottenuto ieri contro la BieloRussia. Grazie a questo risultato la nostra Nazionale ha staccato il pass per i Giochi Europei del ...

Beach soccer - Superfinal Euroleague Alghero 2018 : Italia-Bielorussia 5-4. Gol vittoria di Ramacciotti in zona Cesarini : Inizia al meglio la Superfinal di Euroleague di Beach soccer per l’Italia: ad Alghero gli azzurri hanno sconfitto per 5-4 la coriacea Bielorussia nella prima partita del raggruppamento, facendo anche un bel passo in avanti in ottica qualificazione ai Giochi Olimpici Europei in programma il prossimo anno proprio a Minsk, in Bielorussia. Sfida molto equilibrata, con una rete parte nelle prime due frazioni, sebbene l’Italia non sia mai ...

