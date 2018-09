Estate non molla la presa | sole e caldo anomalo

L’Estate record delle tartarughine : più nascite nonostante la plastica : Il nemico principale, quello che le perseguiterà per tutta la vita, lo hanno incontrato poco dopo aver aperto gli occhi. Al primo istante di vita, le neonate tartarughine si sono ritrovate subito in mezzo alla plastica. Perché nel fondo del loro nido, nella sabbia della spiaggia del Poetto di Cagliari, c’erano i resti di un vecchio appendiabiti in ...

Sfilate primavera-Estate 2019 di New York. Da Tom Ford lo chignon che già ci piace : New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkIl cambio di stagione si avvicina, ma per la moda è già tempo di pensare alla Primavera 2019. Così mentre gli ultimi vacanzieri si preparano a mettere da parte bikini e abiti fru fru, a New York sfilano tessuti impalpabili e mini dress floreali. Il make-up si adegua, (almeno ...

Belen Rodriguez - la bomba di fine Estate su Andrea Iannone : 'Dopo la crisi - quelli che le vogliono bene...' : La bomba su Belen Rodriguez arriva a fine estate. Secondo Novella2000 , 'chi le vuole bene' riferisce che la showgirl argentina sia in dolce attesa. Dopo Santiago, il figlio avuto da Stefano De ...

Premio Power Hits Rtl 102.5 : 'Non ti dico no' di Boomdabash e Loredana Bertè è il tormentone dell'Estate : 'Non ti dico no' è il tormentone di questa estate. Almeno secondo Rtl che ha assegnato a Boomdabash e Loredana Bertè il Premio Power Hits Estate di RTL 102.5. 'Ho visto tanti ragazzi giovani ai miei ...

Sorpresa - l'Estate non è finita : martedì arriva la fiammata sub-tropicale : Sebbene questo weekend sia sembrato in molte regioni autunnale, l'estate - quanto meno a livello di clima - non è finita. La prossima settimana infatti, fa sapere ilMeteo.it, il caldo tornerà. A ...

Estate 2018 : calda - ma non come quella del 2003 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Non è ancora il momento di salutare l'Estate : il caldo africano è tornato (ma durerà poco) : "Oggi e domani, grazie all'avanzata di una alta pressione di origine africana, assisteremo in tutta Italia al ritorno di un tempo tipicamente estivo: splenderà ovunque il sole mentre vento e moto ondoso si attenueranno". Se pioggia e pertubazioni del weekend avevano demoralizzato chi ancora non si rassegna alla fine dell'estate, i prossimi giorni segnano il ritorno di un sole caldo e splendente, come preannunciato dai meteorologi del ...

Lo stile non va mai in vacanza. Zaini di lusso Montblanc perfetti anche in Estate : La stagione estiva è ormai iniziata e se già tanti sono i fortunati che hanno iniziato il periodo di ferie, molti altri sono quelli che si apprestano a godersi le meritate vacanze, magari scegliendo di partire per una delle tante mete balneari nostrate oppure optando per una destinazione estera. Qualunque sia la scelta, i più attenti alla moda e lo stile possono considerare indispensabile abbinare sempre il perfetto abbigliamento agli accessori ...

Estate a Pordenone 2018 : gli appuntamenti in programma sabato 25 agosto : Le parole sono quelle dei giornali contemporanei, tra quelli che lo mettevano al centro della cronaca, al Gazzettino, che celebrava il ritorno a Sequals al Corriere della Sera che con sguardo ...

Estate a Pordenone 2018 : gli appuntamenti in programma mercoledì 22 agosto : ... carne di bufala alla griglia e mozzarella di bufala alla brace; Sicilia: pane Ca' Meusa, arancine, cannoli, cassate, stigghiola; Friuli Venezia Giulia: prosciutto San Daniele, frico; dal mondo: fish ...

Estate a Pordenone : dal 22 al 25 agosto tornano Miv e Finger Food Festival al Parco IV Novembre : ... che ospiterà in contemporanea anche il Finger Food Festival, Festival del cibo di strada e dei birrifici artigianali di tutto il mondo. Sono quattro le serate in programma, dal 22 al 25 agosto con ...

Non è l’Estate più calda del secolo. Ma l’afa e il mare bollente sono anche colpa dell’uomo : A causa della catastrofe genovese, questo post esce con una settimana di ritardo. Per un baby-boomer come me, il disastro tocca le corde più intime, l’intero vissuto professionale da ingegnere civile, il bilancio e l’orizzonte di una vita. Non mi sento ancora di scrivere qui su quanto successo nella città dove sono nato. Non saprei come rispondere ai commenti. E mi scuso con chi mi ha chiesto di farlo. Prossimamente lo farò. A partire da giugno, ...

Non è l’Estate più calda del secolo. Ma l’afa è anche colpa dell’uomo : A causa della catastrofe genovese, questo post esce con una settimana di ritardo. Per un baby-boomer come me, il disastro tocca le corde più intime, l’intero vissuto professionale da ingegnere civile, il bilancio e l’orizzonte di una vita. Non mi sento ancora di scrivere qui su quanto successo nella città dove sono nato. Non saprei come rispondere ai commenti. E mi scuso con chi mi ha chiesto di farlo. Prossimamente lo farò. A partire da giugno, ...

Non si ferma la corsa agli outlet. Sono la nuova meta dell'Estate : E, insieme, ristoranti con un'offerta legata al territorio, occasioni di intrattenimento come concerti, spettacoli, mostre. E,