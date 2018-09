Errore a In onda | l' ultima puntata già trasmessa il 18 agosto a notte fonda

The Americans 3 scompare dal palinsesto di Rai4 : solo un Errore o dopo il finale della seconda stagione non ci sarà un seguito? : The Americans 3 andrà in onda oppure no? Nelle scorse settimane, Rai4 aveva annunciato l'arrivo della serie tv cult degli ultimi anni dalla prima alla quarta stagione senza pausa o, almeno, questo è quello che il pubblico aveva capito ma qualcosa non quadra. Sbirciando la guida tv della rete Rai di giovedì prossimo sembra che la serie non ci sarà e che il finale della seconda stagione andrà in onda oggi, 30 agosto, e lascerà tutti con il fiato ...

Toninelli : enorme Errore collegare Gronda a tragedia ponte : Milano, 27 ago., askanews, - Sulla Gronda di Genova 'io non ho mai espresso alcun giudizio, alcun parere tecnico-scientifico sulla Gronda, un'opera che non rientra nel contratto di governo. Chi la ...

Guido Meda - tErrore al Giglio : la tempesta in mare - affonda lo yacht : Vacanze di paura per il popolare telecronista di Sky Guido Meda . Lo yacht in cui si trovava la voce della MotoGp giovedì è affondato al largo dell'Isola del Giglio, in Toscana. La barca, di proprietà ...

TErrore in mare : affonda lo yacht del presentatore della tv italiana. Vivo per miracolo : Il maltempo di questi giorni sta provocando numerosi danni e tantissimi incidenti. Vittima di uno questi è un noto volto della televisione italiana che, nella serata di lunedì 20 agosto 2018, ha visto la sua imbarcazione affondare. La tremenda disavventura in mare ha visto protagonista Guido Meda, giornalista sportivo voce del MotoGp e vicedirettore di Sky Sport. Meda era a bordo del suo yacht insieme ad altre 8 persone – di cui 5 bambini ...

MotoGp Honda - Marquez : «Non dobbiamo commettere l'Errore di rilassarci» : TORINO - Il Mondiale sbarcherà a Brno per il GP della Repubblica Ceca nel fine settimana. Dall'alto dei suoi 46 punti di vantaggio su Rossi, Marc Marquez non si sente ancora al sicuro e in un'...

DIRETTA / Indycar Series - streaming video e tv : che Errore - Newgarden! (Gp Honda Indy Toronto 2018) : DIRETTA Gp Honda Indy Toronto 2018: info streaming video e tv della gara canadese del campionato Indy car Series. Si fa tappa in Canada per una delle gare più storiche. (Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:22:00 GMT)