Era Messina che doveva essere accorpata all’Autorità portuale di Gioia Tauro

Carabinieri : col. Mannucci lascia Messina a torna al Comando gen Era le : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - Nell’apprestarsi a lascia re Messina , dopo tre anni, per fare ritorno a Roma, dove dal 10 settembre assumerà il prestigioso incarico di Capo Ufficio Personale Marescialli del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri , il Colonnello Iacopo Mannucci Benincasa ha voluto sa

Quartieri Sicuri a Messina : l'Op Era zione - condotta dalla Polizia di Stato : Prosegue l'attività straordinaria messa in campo dai poliziotti delle Volanti, nel l'Operazione Quartieri Sicuri , che da mesi garantisce maggiore sicurezza in Città. Ad essere interessata , negli ...

La Giunta Comunale di Messina - si congratula con il segretario gen Era le Antonio Le Donne : Nel testo che segue, sono evidenziate le congratula zioni della Giunta Comunale di Palazzo Zanca al responsabile della Segretaria dell'Ente. Ecco, cosa scrivono gli amministratori ed in particolare il ...

Messina - rapina al Monte dei Paschi : presi i 3 malviventi/ Colpo alla filiale di Lipari - recup Era to il bottino : Messina , rapina al Monte dei Paschi di Lipari : i tre malviventi presi dopo la tentata fuga e recuperato anche il bottino . L'assalto in banca e l'intervento dei carabinieri.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:47:00 GMT)

Domani s Era a Messina - la Santa Messa ai piedi della 'Vara' : Il Comune di Messina , tramite il proprio Ufficio stampa comunica che : 'in occasione della tradizionale celebrazione eucaristica ai piedi della -Vara-, che, nell'ambito degli eventi dell'agosto ...

Angela Raffa - deputata M5S - ME - : 'La mia lett Era aperta - al sindaco di Messina' : La deputata messinese, del MoVimento 5 Stelle, Angela Raffa ha scritto una lettera al primo cittadino di Messina Cateno De Luca, specificando : 'caro signor sindaco , le sembrerà strano, non è il solo ...

Amici : Irama smaschErato da Alessia Messina! : Che cosa ci azzecca il vincitore della diciassettesima edizione di Amici, Irama e la corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Messina? Per quale motivo lei è arrabbiatissima con lui? Svelato il motivo! Ve la ricordate Alessia Messina, la corteggiatrice e scelta del tronista Amedeo Andreozzi? Il loro amore ha raggiunto una marea di consensi positivi da parte del pubblico televisivo tanto che la redazione di Uomini e Donne li ha scelti per ...