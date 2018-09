Enrico Montesano | Hanno profanato la tomba di mia madre Mi sento violentato Il

Enrico Montesano : 'Profanata tomba di mia madre al Verano' : 'Hanno profanato la tomba di mia madre '. Ha la voce rotta dalla rabbia e dal dolore Enrico Montesano . Non si dà pace per quello che gli è capitato: 'Chiunque sia stato ha violato la memoria e il ...

Enrico Montesano : «Profanata la tomba di mia madre al Verano» : «Hanno profanato la tomba di mia madre». Ha la voce rotta dalla rabbia e dal dolore Enrico Montesano. Non si dà pace per quello che gli è capitato: «Chiunque sia stato ha violato la memoria e il rispetto per una persona che non c'è più. Oggi mi sento violentato».--Erano da poco passate le 11 quando, come quasi tutte le domeniche, Enrico in bici si reca a far visita ai suoi cari, nel cimitero monumentale del Verano e vede qualcosa che non avrebbe ...

IL TENENTE DEI CARABINIERI/ Su Rete 4 il film con Enrico Montesano (oggi - 22 luglio 2018) : Il TENENTE dei CARABINIERI va in onda su Rete 4 oggi nel primo pomeriggio. Nel cast: Enrico Montesano e Nino Manfredi, alla regia Maurizio Ponzi. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 04:10:00 GMT)

Dopo 40 anni Enrico Montesano torna con Rugantino - maschera romana per eccellenza : Lo sbruffone e spavaldo Rugantino che per amore finisce sul patibolo nella Roma dell'Ottocento torna Dopo 40 anni, ancora al Teatro Sistina, sempre con Enrico Montesano protagonista. "Eduardo De Filippo ha continuato a fare Filumena Marturano per tutta la vita, Ferruccio Soleri è stato Arlecchino fino a 80 anni..."Continua a leggere

Enrico Montesano / Da Rugantino al Sistina dopo 40 anni al Conte Tacchia (Techetechetè) : ENRICO MONTESANO, dopo quarant'anni e ancora al Sistina, torna a vestire i panni di Rugantino. Questa sera l'attore sarà protagonista della nuova puntata di Techetechetè(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:37:00 GMT)