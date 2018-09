Enrico Mentana intervista  Matteo Salvini La diretta

Enrico Mentana ufficializza la creazione del suo giornale : "Il dado è tratto" : "Il dado è tratto". Con queste parole e un post su Instagram Enrico Mentana ufficializza la creazione della Srl e impresa sociale per ultimare i dettagli della costituzione del suo nuovo progetto editoriale. Il direttore del Tg di La7 affida al social network uno degli ultimi passi dell'ambizioso quotidiano, una testata "per i giovani fatto dai giovani. Un giornale generalista con tutte le notizie più importanti che deve avere ...

Milena Gabanelli al TgLa7 - Enrico Mentana : «Ogni lunedì una pagina tutta sua» : «Da stasera, ogni lunedì, una pagina del tg con Milena Gabanelli». È con queste parole che Enrico Mentana dà il benvenuto all’ex volto di Report nella squadra del TgLa7 delle 20, l’edizione più seguita, condotta dallo stesso direttore dal lunedì al venerdì. Una partecipazione, quella della Gabanelli, ancora avvolta dal mistero e che non lascia trapelare la minima indiscrezione. LEGGI ANCHEL'ultimo Report di Milena Gabanelli: «Mi ...

Enrico Mentana - il colpo epocale : chi si porta al TgLa7 - clamoroso in diretta. Cairo gode - la Rai piange : Corriera della Sera e Tg la7 in sinergia, all' ombra della comune proprietà, quella del tycoon piemontese Urbano Cairo . Si può leggere così l' approdo di Milena Gabanelli al Tg diretto da Enrico ...

Da questa sera - ogni lunedì - Milena Gabanelli parteciperà al telegiornale di Enrico Mentana su La7 : Da questa sera, ogni lunedì, Milena Gabanelli parteciperà al telegiornale di Enrico Mentana su La7: lo ha annunciato Mentana stesso su Facebook, mentre Milena Gabanelli ha confermato la notizia ad AdnKronos. Gabanelli ha spiegato che ogni lunedì il Tg La7 The post Da questa sera, ogni lunedì, Milena Gabanelli parteciperà al telegiornale di Enrico Mentana su La7 appeared first on Il Post.

Milena Gabanelli al Tg La7 con Enrico Mentana : Milena Gabanelli 'entra' nella squadra del Tg La7: il direttore Enrico Mentana le riserva da stasera uno spazio nell'edizione delle 20.00 del lunedì, per una pagina sui temi e nello stile caro alla giornalista che ha segnato un modo di fare inchieste in Italia.Dopo aver animato, ieri, insieme un bel dibattito alla Festa de Il Fatto Quotidiano, arriva oggi via Facebook l'annuncio di questa collaborazione settimanale:prosegui la ...

Enrico Mentana da applausi : 'Fanatici autolesionisti' - la badilata a chi tifa per il golpe finanziario : ... senza capire che il problema non sono Luigi Di Maio e Matteo Salvini ma la credibilità e soprattutto l'autonomia politica e finanziaria del Paese. 'Il segno dell'abbruttimento politico dell'Italia', ...

Enrico Mentana contro il Pd : "A sinistra serve gente nuova" : Senza pensare che un adulto non può tornare bambino, nell'illusione di poter guardare il mondo con occhi più innocenti' , scrive Mentana. E ancora: ' Se la sinistra di governo è stata punita ...

Enrico Mentana - la sentenza drastica che disintegra il Pd : 'Serve aria nuova' : 'Senza pensare che un adulto non può tornare bambino - rileva - nell'illusione di poter guardare il mondo con occhi più innocenti'.

Enrico Mentana - la verità che umilia i grillini : 'Salvini ha un progetto internazionale - voi no' : ... no agli eurocrati, no al liberalisimo, no al multiculturalismo, sì alla politica securitaria, ai confini come limiti della patria, ai valori cristiani contrapposti a quelli liberali'.

ASIA ARGENTO CACCIATA DA X FACTOR?/ Enrico Mentana : "Improponibile come portabandiera dei diritti delle donne" : ASIA ARGENTO fuori da X FACTOR? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:32:00 GMT)

“No - Conte. No!”. Enrico Mentana bacchetta il capo del governo : “Viva lo stato di diritto, sempre e comunque”. A scriverlo su Facebook era stato ieri Enrico Mentana, che oggi torna sul concetto, ampliandolo, e cogliendo così l’occasione per bacchettare il presidente del Consiglio a proposito di Autostrade. Al centro del post, le affermazioni di Giuseppe Conte dopo il disastro di ponte Morandi – “Non possiamo attendere i tempi della giustizia penale”, aveva detto a ...

Daisy Osakue - atleta italiana aggredita a Moncalieri/ Ultime notizie - Enrico Mentana si indigna : “Merde!” : Daisy Osakue, atleta italiana aggredita a Moncalieri: lesione alal cornea, dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio di un uovo. Ultime notizie, Mentana si indigna: “Merde!”(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:53:00 GMT)

Enrico Mentana - parla la compagna Francesca Fagnani : "E' molto più buono di quello che sembra..." : Enrico Mentana, giornalista e direttore del Tg La7, in questi ultimi anni, è riuscito a conquistare anche i giovani grazie alle sue interminabili maratone, in onda in occasione di particolari eventi riguardanti la scena politica, che vengono ironicamente celebrate sui social network.Anche la compagna di Mentana è una giornalista: si tratta di Francesca Fagnani, recentemente conduttrice di Belve, programma andato in onda su Nove.prosegui ...

Enrico Mentana - bufera sulle nomine Rai : 'Chi comanda davvero in Viale Mazzini' : Enrico Mentana , che in Rai, al Tg2, ha lavorato prima della lunga esperienza a Mediaset, dice la sua sulle nomine Rai. 'A memoria d'uomo non si ricorda una scelta sui vertici Rai che non fosse ...