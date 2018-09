Enrico Lucci | «Sinistra | hai sbagliato tutto»

Enrico Lucci alla guida di Reality sciò… siamo tutti protagonisti | 10 settembre : Enrico Lucci ritorna in pista con un nuovo programma: Reality sciò… siamo tutti protagonisti. Il conduttore sarà un perno di Rai 2 per la sua prima serata di lunedì 10 settembre 2018 e darà uno sguardo alla realtà di oggi. O meglio la finzione, dato l’avvento dei social. Un universo in cui tutti, dalla casalinga al vip mancato, possono ottenere un’inaspettata popolarità. Enrico Lucci apre le danze di uno show sui generis, che ...

Enrico Lucci : «Salvini e Renzi? Ecco cosa gli direi... Le parolacce me le ha insegnate Funari» : Ma nonostante questa confessione Enrico Lucci si prepara ad analizzare, alla sua maniera, il mondo social. Nell'era delle dirette Facebook e delle storie di Instagram, infatti, anche la casalinga o l'...

Enrico Lucci : «Vi racconto l'Italia tutta selfie e like. Le parolacce? Me le ha insegnate Funari» : 'Io se oggi fossi un pischello starei continuamente su Facebook a ciattà per rimorchià le ragazze'. Ma nonostante questa confessione Enrico Lucci si prepara ad analizzare, alla sua maniera, il mondo ...

Enrico Lucci : «Vi racconto l'Italia tutta selfie e like» : Ma una cosa è l'arte, un'altra la politica'. Lei è accusato di dire troppe parolacce. 'L'ho ridotte. Me l'ha trasmesse Funari che diceva se uno è stronzo non gli puoi dire stupidino, gli devi dire ...

Enrico Lucci : "Matteo Salvini non è un genio - ma la sinistra non ha capito nulla" : "Oggi un tweet di Salvini vale più di 700 discorsi di Bersani. Salvini non è mica un genio, sono gli altri che non hanno capito un cazzo". L'ex Iena Enrico Lucci, conduttore di Nemo-nessuno escluso su Rai 2, racconta in anteprima a Vanity Fair la sua nuova avventura televisiva, 'Realiti Sciò', in onda sulla stessa rete dal 10 settembre con l'intento di celebrare "l'avvento dell'era sovranista e il tramonto definitivo della ...

Reality sciò con Enrico Lucci su Rai2 : ecco quando : Nuovo programma per Enrico Lucci in arrivo su Rai2: si tratta di “Reality sciò Siamo tutti protagonisti”: ecco le anticipazioni Enrico Lucci sarà al timone di un nuovo programma dedicato al mondo dei social. Si tratta di una vera e propria sperimentazione quella di “Reality sciò. Siamo tutti protagonisti”, il nuovo programma che andrà in onda a settembre in prima serata su Rai2. ecco tutte le anticipazioni. Reality sciò. ...