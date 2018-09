Energia | ENEA | al via la conferenza internazionale sulla fusione SOFT 2018

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018) Dal 16 al 21 settembre a Giardini Naxos (Messina)organizza la 30a edizione del Symposium on Fusion Technology (), una delle conferenze internazionali più importanti nel campo dell’danucleare. Oltre 1.000 tra scienziati, espositori e rappresentanti dell’industria da tutto il mondo si confronteranno su progressi e novità più rilevanti nel percorso per riprodurre i meccanismi dell’delle stelle e garantire una fonte inesauribile, sicura, pulita, in grado di soddisfare i consumi energetici in costante crescita. Alla cerimonia di apertura al Teatro Antico di Taormina (domenica 16 settembre, ore 17:15) interverranno, tra gli altri, il vice direttore generale “Ricerca e Innovazione” della Commissione europea Patrick Anthony Child, il direttore generale del progettoITER Bernard Bigot, il sindaco di Taormina Mario Bolognari e il presidente ...